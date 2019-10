Terminada la edición número veinte del ciclo taurino Toros y Ciudad, que inició hace esos mismos años bajo el nombre de “Feria del Novillero Ciudad de Manizales”, es evidente que los máximos triunfadores fueron, de manera compartida, el público aficionado y Cormanizales, organizadora de la tradicional temporada menor.

La afición por su masiva asistencia al Coso de Olivares que colmó las graderías de la Plaza en cada una de las tardes programadas y la empresa por haber logrado que se dieran esos llenazos, fenómeno que solo se ve en la Ciudad de las Puertas Abiertas y que se debe principalmente a la confianza que las gentes le tienen a su empresa.

Dentro de ese orden de ideas, o sea hablando de credibilidad, me pareció que los aficionados merecían una explicación del porqué uno de los premios anunciados había sido declarado desierto dado que, a juicio de muchos, los reconocimientos, si se instituyen deben ser entregados y eso de “declararlos desiertos” suena a, piensan algunos, una falta de respeto de parte del jurado para con los concursantes.

Pero para nuestra tranquilidad y la de muchos otros aficionados recibimos una convincente explicación de parte de Cormanizales que aquí compartimos contigo mi querido Juan José, pues de pronto tú estabas inmerso en el mismo error que nosotros. Resulta que así como el nombre del ciclo varió en gracia a su natural y positiva evolución, también la forma de medir los resultados de los actuantes lo hizo. Me explicaron: si antes había un jurado que otorgaba un premio eso ya no es así. Hoy hay un triunvirato que analiza con celo las cualidades y condiciones de los intervinientes para, a través de esta evaluación determinar si a su juicio están o no preparados para presentarse en un evento de la importancia, magnitud y trascendencia como lo es la Feria de Manizales. Vale decir, lo que se da durante este ferial menor no es un concurso, ni hay premios en forma de contratos en juego sino que se trata de una evaluación de las capacidades técnico-taurinas, artísticas y volitivas de cada uno de los toreros, que si las poseen en las dosis necesarias les permitan presentarse con decoro ante el público de Feria.

Al oír este razonamiento me parecieron válidas y respetables tanto la argumentación como y la posición adoptada por la empresa, tendiente a cuidar todos y cada uno de los detalles que componen la Feria en busca de que las cosas salgan, como de costumbre, a pedir de boca.

Y de acuerdo a mi leal saber y entender esa es la actitud correcta. Cuidar hasta el más mínimo detalle. En este “momento del partido”, como dicen los jóvenes, es cuando la empresa debe obrar con tino de campeón de tiro para así preservar los frutos que con tanto esfuerzo, esmero y trabajo ha conseguido. No olvides mi querido Juan José, que hoy, sin temor a equivocarnos, Manizales es considerada como la ciudad más taurina de América y su Feria la que reviste la mayor importancia en el continente. Y ese justo reconocimiento orbital no cayó propiamente del cielo. “Sudor y lágrimas” les ha costado a los directivos de la empresa local. Pero ojo, como dice un amigo mío, siempre se debe tener presente aquello de que las flores, cuando no se riegan con cariño, se marchitan. Por eso digo que en este momento en que Cormanizales se encuentra “en el curubito”, en el punto más alto de su éxito empresarial taurino, resulta a la vez el momento más delicado de su acontecer si nos atenemos al dicho que reza que “lo más difícil no es llegar sino mantenerse”. Aún cuando personalmente estoy convencido que mantendrán el estandarte en alto por muchos años, no sobra recordar que hay que cuidarse de las tentaciones proteiformes que a veces vienen ligadas al éxito. Recibe un abrazo de tu amigo El Fraile.

Añadido. Curioso, por decir lo menos, como casi todos los altos funcionarios del establecimiento han comido del plato del grupo económico más poderoso del país y llamativo también como algunos prefieren ni mencionarlo y otros minimizarlo cuando pretenden acceder a un cargo público.