Un desahogo

Según el Centro Nacional de Consultorías (CNC), el 2020 fue el año de la aceleración de la transformación digital en Colombia. Son innegables los esfuerzos público privados que llevaron a avances en temas como el uso de tecnologías 4.0, la telemedicina y los datos abiertos. Misión TIC (programa de formación), el aumento de la penetración de Internet, CONPES, el crecimiento del e-commerce y la apropiación digital por parte de la mipymes, gracias a programas como #MiPymeSeTransforma del SENA, Crecer Más de la Gobernación de Caldas o los Centros de Transformación Digital de las Cámaras de Comercio, entre otras.

Cabe mencionar que el índice de apropiación digital de Colombia, medido por la CNC, creció en el 2020 gracias al obligado teletrabajo y a la educación mediada por la tecnología, impuestos por la pandemia. Definitivamente ahora somos más digitales.

Por otra parte, el país ocupa el tercer puesto en el índice de Gobierno Digital 2019 de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Justo esta semana el gobierno presentó oficialmente la Carpeta Ciudadana Digital, que también venía desde el Plan Vive Digital. El camino de la transformación digital parece promisorio.

Sin embargo, aún con lo anterior existen barreras que dificultan avanzar. La primera es la falta de cultura y formación digital, a todo nivel, empezando por los líderes de las organizaciones. La segunda es la burocracia, tanto del estado como de algunos privados, representada en ineficiencia por reprocesos, a pesar de que en Colombia existe la ley antitrámites. ¡Qué tal que no! Tampoco se puede confundir la digitalización de procesos con transformación digital. No es lo mismo aunque haga parte de ella. La tercera es la falta de articulación entre entidades gubernamentales, privadas y académicas.

Estas reflexiones tuvieron su origen en lo cotidiano y lo importante. Nacen de observar los desórdenes en los procesos de vacunación: personas que aparecen como priorizadas sin estarlo y viceversa, formularios de inscripción a vacunación (cerrados) rotando por las cadenas de Whatsapp que no sabemos si garanticen el Habeas Data, registros manuales en las IPS al momento de la vacunación repitiendo los mismos datos a por lo menos cuatro funcionarios y el carné manual. Obviamente todo esto implica una ralentización de los procesos con las inconvenientes aglomeraciones en tiempos de la covid-19.

Siempre hablo de la coherencia con el discurso. Si tenemos el talento de Manizales Campus Universitario y la mesa TIC Mantix, que puso a su disposición sus servicios a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, me pregunto, ¿por qué no se desarrolló un sistema de información con ese propósito por el tan vital bienestar colectivo?

Un aspecto a destacar en esta historia fue la llamada que recibí de una amigable robot de SURA para validar mi estado de salud y mi disposición para la segunda dosis de la vacuna. Eso es transformación digital.

Otra anécdota que no puedo dejar de contar, solo por mencionar un requisito burocrático. Recientemente me estrené como contratista del estado y tuve que poner un denuncio de ‘pérdida’ de mi diploma de bachiller, a pesar de haber entregado los diplomas de pregrado y posgrados. Espero, si existe una próxima vez, ahorrar tiempo con la nueva Carpeta Ciudadana Digital y que desde el gobierno usen estas herramientas.

Desde lo básico tenemos aún muchos asuntos por resolver. Como dirían las abuelas, “nos falta pelo pa’ la moña” para ser un país digital. Así que no nos comamos todos los cuentos que nos echan, más bien subámonos en el bus de la transformación digital sin miedo, conscientes de que falta camino por recorrer y que seguramente esto representará el éxito de muchas empresas.