Protección de datos y Whatsapp

El 28 de enero se celebró el día internacional de la Protección de Datos Personales por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para resaltar el derecho fundamental que tenemos los colombianos, conocido como Habeas Data. Me parece pertinente abordar el tema desde la arista de Whatsapp y su cambio de políticas; para dar continuidad a mi columna anterior.

Recordemos que la Ley 1581 de 2012 reglamenta los principios y disposiciones aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos de entidades públicas o privadas del país. La ley indica que el titular o propietario de la información, debe dar autorización explícita para el uso de sus datos al responsable (entidad), quien debe almacenarla y tener siempre a disposición del titular la opción de ser dado de baja de la base datos en el momento que quiera; cuya inacción puede acarrear costosas multas por parte de la SIC.

Por otra parte vale la pena mencionar las 2 aplicaciones de Whatsapp, la personal y la business. Las entidades que manejan bases de datos normalmente usan la segunda, ya que tienen funcionalidades ampliadas que incluyen catálogos, información de la empresa, automatización de respuestas y uso de etiquetas para manejar información distinta según el tipo de cliente, entre otras.

Whatsapp había anunciado su cambio de políticas inicialmente a partir del 8 de febrero de este año, pero como se levantó tanta ampolla, la fecha fue aplazada hasta el 15 de mayo para que tengamos tiempo de digerir los cambios que aplican para ambas apps. Parte de la preocupación se centró en las entidades que usan Whatsapp Business, por la protección de datos de sus clientes, sin embargo según consulta efectuada a los abogados consultores de DATA & TIC, expertos en el tema, la política de datos que aplica en este caso es la de entidad y no la de Facebook.

Bien vale la pena desmitificar el cambio. Lo nuevo incluye la recopilación de información de los contactos, y los datos de pago y transacciones, pero en Colombia aún no está funcionando Facebook Payment, así que por el momento no aplica. Con respecto al almacenamiento de los mensajes, los únicos casos donde esto ocurre de manera temporal es cuando no se completa su entrega por problemas de conectividad, ahí Whatsapp los conserva mientras se entregan.

Lo otro que nos están informando pero que no es nuevo, es que WhatsApp Inc. comparte y recibe información de las otras empresas de Facebook: Facebook Payment, Onavo empresa de VPNs, Crowd Tangle aplicación de analítica, y Facebook Technologies dedicada a temas de inteligencia artificial y realidad virtual. Estos datos incluyen: registro, operaciones, información relacionada con el servicio y el dispositivo y cómo se interactúa con las otras cuentas. La finalidad es mejorar y personalizar los servicios de ofertas; nada nuevo.

Así que por el momento esperemos que de aquí al 15 de mayo, Whatsapp aclare el panorama y que la SIC entregue resultados de la investigación que inició en este sentido el 16 de enero, para garantizar que no se violen las normas de protección de datos personales. Espere esto y decida si se va o se queda.

Si quiere profundizar, le recomiendo el webinar de Fasecolda de ‘Protección de datos personales en la virtualidad’ (https://cutt.ly/0kKIHYe) y la página de preguntas frecuentes de la SIC (https://

cutt.ly/7kKICN0).