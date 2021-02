Por la seguridad de nuestros niños

La seguridad en línea es un asunto vital para cualquier ciudadano digital. Así como en el mundo real nos preocupamos por cuidar de nuestras pertenencias, no dejar abierta la puerta de la casa y no permitir que los niños salgan solos a la calle, entre otras; en el mundo online debe ser igual, en particular para los papás o cuidadores de niños, cuya falta de cultura digital puede poner a los infantes en condición de vulnerabilidad en la red.

El tema no se reduce exclusivamente al uso de herramientas. Educar y crear conciencia es el primer paso. Hacerlo desde el desconocimiento es imposible. Los cuidadores y padres son los protagonistas, su rol es fundamental y tienen también el desafío de alfabetizar a los niños.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que los niños menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su guía de ´Pantallas en casa’ (https://cutt.ly/jlI5MFx), lo ratifica y recomienda orientar por el camino digital a los menores, ya que se considera que hasta los 13 años no se tiene el criterio y la madurez para navegar en internet. De ahí que sea esta la edad mínima permitida en la mayoría de redes sociales. Así que si usted es de los papás que permite a sus hijos adulterar la edad en las plataformas, reevalúe su decisión. Las reglas son para cumplirlas.



Y hablando de reglas, este es el siguiente paso: definirlas. Aquí aplican los tiempos, horarios y las aplicaciones que se les permite usar en pro del uso sano de internet. Según el informe ‘Niños, niñas y adolescentes en línea’ (https://cutt.ly/LlU27ud) de la UNICEF, hay 3 tipos de riesgos: de contenido, de contacto y de conducta.



Los primeros se refieren a contenidos no deseados o inapropiados como los pornográficos, violentos, discriminatorios, racistas, que incitan al odio, al suicidio, a la anorexia, a la autolesiones e incluso a algunas formas de publicidad.



Los riesgos de contacto hacen referencia a una comunicación arriesgada, tipo Whatsapp, grupos donde no se conocen a sus miembros y que se crean a partir de ‘conocidos’ en redes sociales -incluso a la mensajería interna de las mismas- donde casi siempre un adulto busca contacto inapropiado con fines sexuales o persuasivos, para que el menor participe en comportamientos poco saludables o peligrosos.



Los riesgos de conducta, se relacionan con la producción y difusión de contenidos inapropiados como los que se mencionan arriba (autogeneración de material de abuso) por parte de los niños.



El Ministerio de las TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones) a través de la plataforma ‘En TIC Confío’ (https://www.enticconfio.gov.co/) entrega contenidos relacionados con el uso seguro y responsable de las tecnologías. Allí también se pueden solicitar charlas de acompañamiento gratuitas.



La alfabetización digital es una obligación de padres y cuidadores para proteger a nuestros niños, es un reto que asusta y que parece difícil, pero no es así. El uso adecuado de las TIC siempre traerá beneficios. Las claves son el conocimiento, una actitud activa y presencial, además del uso herramientas de control parental, tema que abordaré en mi siguiente columna.