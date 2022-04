Pedagogía contra la desinformación

La desinformación es uno de esos asuntos que me desvelan, máxime en época electoral. No paro de hacer pedagogía en mi entorno y en los grupos de Whatsapp a los que pertenezco, donde por fortuna cada vez son menos las cadenas de este tipo, y donde ya es frecuente la pregunta: ¿Esto será cierto? La duda en sí misma, ya es un gran avance antes de compartir. Así van surgiendo espontáneos chequeadores de información, sin ser periodistas, ni fact-checkers profesionales.

El 21 de abril tuvimos de invitada en la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales a Karen de La Hoz, de Google News Initiative (programa de Google para el fortalecimiento del periodismo), quien, entre otras, nos habló de herramientas de verificación. Hoy vengo a compartirles lo aprendido, porque si bien hay recursos especializados para quienes se dedican al chequeo, también hay otros que nos ayudan a los ciudadanos digitales en la cotidianidad.

Para empezar, valen la pena algunas precisiones. El término fakenews no abarca todas las formas de desinformación, por lo tanto, se propone usar el segundo. La desinformación busca de manera intencional divulgar una información que se sabe falsa. Y aquí aparecen otros términos que parecen sinónimos de este pero que no lo son.

La misinformación hace referencia a una información falsa que se divulga creyendo que es cierta, frecuente en los grupos de Whatsapp, principalmente en los familiares.

La malinformación o información maliciosa, son los contenidos privados y ciertos que se difunden con el fin de hacerle daño a una persona, grupo u organización. Práctica cero ética, y tristemente de moda en algunas campañas políticas, así como los siguientes tipos.

Según First Draft, organización no gubernamental a nivel global que combate la desinformación, hay 7 tipos de estos contenidos, en su orden de menor a mayor impacto:

1. Sátira o parodia: aunque no tienen intención de causar daño tiene un potencial de engañar (Ejemplo, los memes).

2. Conexión falsa: Titulares que no respaldan el contenido.

3. Contenido engañoso: para incriminar a alguien o algo.

4. Contexto falso: contenido genuino que se comparte fuera de su contexto original.

5. Contenido impostor: cuando se suplantan fuentes.

6. Contenido manipulado: editado para engañar.

7. Contenido fabricado: 100% falso, creado para engañar y dañar.

El primer paso ante la sospecha es revisar si alguien ya ha verificado una información, acá es útil el ‘Explorador para Verificación de Datos de Google’ (https://toolbox.google.com/factcheck/explorer). Herramienta que permite revisar en orden cronológico validaciones previas, sobre temas o personas. También puede encontrar la totalidad de verificaciones hechas recientemente. Vale la pena recordar que en nuestro país, Colombia Check y el Detector de Mentiras de La Silla Vacía, hacen esta importante labor.

Otra manera muy simple para validar contenidos, es hacer uso del buscador avanzado de Google (https://www.google.es/advanced_search), con este puede buscar dentro de un sitio web y en rangos de tiempo, contenidos específicos, entre otras.

Típicamente las fotos y los videos son focos de desinformación, así que antes de compartirlos pregúntese por su originalidad, ¿Sería un contenido usado antes?, ¿Quién es la fuente?, ¿Dónde y cuándo fue tomada, y por qué? Acá hay recursos como la búsqueda inversa de imágenes de Google, (https://images.google.com/), que nos ayudan con las respuestas a estas preguntas. Y esta que muestra los datos de un video https://citizenevidence.amnestyusa.org/

La invitación es a ser responsables con lo que compartimos y a entender que todos podemos combatir esta problemática mundial, creando conciencia en nuestros entornos personales y familiares, y sobre todo siendo críticos.