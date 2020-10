Hoy voy a hablar de asuntos que incomodan, aprendí de mis compañeros los periodistas que es necesario hacerlo, la verdad es que no me cuesta dificultad, siempre he expresado lo que siento con respeto, pero sin pelos en la lengua. En resumen, soy políticamente incorrecta y muchas veces digo lo que a la gente no le gusta oír.

Ahora que estoy de consultora empresarial he tenido que ver propuestas de marketing digital e informes de todos los talantes, hay de todo como en botica. Agencias serias, éticas, responsables con sus entregables, comprometidas con el crecimiento de las empresas y su retorno de inversión, que se esfuerzan por la capacitación constante de sus equipos, que les interesa hacer transferencia de conocimiento a las empresas, que no se creen indispensables, ni enredan con tecnicismos. Desafortunadamente, de estas no hay muchas.

Por el contrario, algunas se aprovechan del desconocimiento en la materia, presentan propuestas rimbombantes y venden humo puro, en algunos casos a precios exorbitantes. El papel puede con todo. También hay otras que por su ignorancia creen que lo están haciendo bien, pero no. Así llega el desencanto y la desilusión del tan anhelado mundo digital, intentos fallidos e inversiones en la basura.

En este camino espinoso son tan responsables, las agencias inescrupulosas o inexpertas, como las empresas que deben tener como prioridad la alfabetización digital de su personal para que no les metan gato por liebre. Esta cultura también debería permear a los gremios, a los directivos de las compañías y a los líderes regionales. Solo así, el camino empezará a aclararse, porque como me dijo un colega días atrás hablando de esta triste realidad, “en tierra de ciegos, el tuerto es rey”.

Si de algo les sirve, mi ABC de selección de proveedores digitales incluye una rigurosa auditoría con herramientas a los sitios web de los proponentes; que abarca aspectos de rendimiento, usabilidad, seguridad y posicionamiento en motores de búsqueda (SEO), así como la revisión de otros activos digitales. Por supuesto, también aplico lo mismo con sus clientes; los resultados positivos indican coherencia con el discurso.

Adicionalmente reviso las capacidades de sus equipos, que pueden incluir certificaciones vigentes de plataformas como: Facebook, Google, Hubspot, Hootsuite, entre otras. Esta actualización constante, evidencia el conocimiento necesario para las implementaciones exitosas, porque en digital todo va demasiado rápido, lo que ayer era, hoy ya no es.

La academia acá también tiene su parte de responsabilidad y oportunidad, no solo desde sus programas formales sino desde sus unidades de educación continuada. Así que si queremos quitarle la ceguera a la región hay que empezar por tener apertura mental para entender las oportunidades digitales y seleccionar bien a los proveedores, pues una mala selección es el origen de muchos males. Por lo menos la pandemia ha servido para eso, para acelerar la transformación digital y permitir ver más claro.

Para analizar sitios web recomiendo: Test My Site de Google (https://cutt.ly/xgvsIPh), Website Grader de Hubspot (https://cutt.ly/ZgvsAco) y Woorank (https://cutt.ly/DgvsHoX).