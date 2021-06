El testamento digital

¿Se ha preguntado qué pasará con sus redes sociales, con sus cuentas de correo, o incluso con sus claves digitales cuando muera? Sé que este tema puede resultar incómodo, pero al ver las cifras diarias de fallecimientos por covid-19 en Colombia -sin contar los producidos por otras causas- es pertinente hablar del necesario testamento digital. Finalmente, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte.

Facebook me recuerda constantemente los cumpleaños de gente que ya partió. Sin embargo, leo en sus muros mensajes llenos de melancolía, que evocan al ausente y que llevan una felicitación ‘estés donde estés’.

Yo no quiero que eso pase conmigo. A mí que me llamen y me escriban en vida. Si ya me parecen fríos e impersonales los mensajes de Whatsapp -¡no hay como la llamada!- ¿para qué los quiero después de muerta?

En Facebook existen varias posibilidades, la más sencilla y en la que no se expone la privacidad es configurar ‘Eliminar cuenta cuando fallezca’. Esta opción se encuentra en el menú de la cuenta (símbolo de triángulo invertido) al seguir la ruta: configuración y privacidad / configuración / configuración de cuenta conmemorativa.

Allí también se puede elegir un contacto de legado, un encargado que debe ser un amigo, quien podrá eliminar la cuenta de manera permanente o convertirla en una conmemorativa. Esto también se puede hacer a través de un reporte de fallecimiento realizado por un familiar directo verificado. Se requiere diligenciar un formulario de Facebook y contar con el certificado de defunción u otros documentos válidos, tipo testamento o poder notarial. Por cierto, también aplica para personas con incapacidad médica.

La cuenta conmemorativa marca el perfil con la frase ‘En memoria de’ al lado del nombre, la elimina de los recordatorios de cumpleaños y de sugerencias de contactos. El perfil se convierte en un espacio de remembranzas para los amigos y familia, es otra forma de vivir el duelo para quienes así lo prefieran. Las publicaciones compartidas en el pasado se conservan y nadie puede iniciar sesión con esta cuenta, excepto el contacto de legado, si existe.

Un dato importante. Las páginas comerciales que tengan como administrador único una cuenta conmemorativa serán eliminadas de Facebook. Por eso siempre recomiendo, para temas comerciales, tener varios administradores para prevenir pérdidas por muerte, en este caso, o por hackeo, en otras.

El contacto de legado en una cuenta conmemorativa puede: fijar una publicación con un último mensaje o invitar a las exequias, ver las publicaciones y decidir a quién se autoriza para ver y publicar los homenajes -sección que se habilita en estos casos-. También puede aceptar amigos, cambiar las fotos de perfil y de portada, cambiar las etiquetas de las fotos y los permisos de publicaciones, pero no puede hacerlas. Antes de convertir una cuenta en conmemorativa puede descargar la totalidad del contenido de la misma y, por supuesto, eliminarla.

Cabe mencionar que hablo de Facebook en particular, porque es la red social más popular en Colombia, 39 millones de perfiles entre los que seguro hay muchos fallecidos aún no reportados. El procedimiento en Instagram es similar al mencionado. En general todas las redes sociales ofrecen este tipo de alternativas, solo busque en las ayudas oficiales.

Debería estar más normalizado hablar de la muerte propia y de lo que uno quiere que ocurra cuando eso pase. Siempre será más importante la huella que dejamos en los corazones de quienes compartieron con nosotros el camino, quienes de verdad nos extrañarán, que la digital que queda en la red.