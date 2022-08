El famoso hashtag

El 23 de agosto se celebró el Día Internacional del Hashtag, pues se conmemoran los 15 años de su creación, cuando Chris Messina, diseñador y consultor de tecnología, lo usó en Twitter, para proponer un tema de conversación. Hashtag, viene de hash, caracter numeral #, y tag, que es etiqueta (tema).

Messina, siendo usuario y no empleado de Twitter, preguntó en un trino a sus seguidores si les gustaría usar # en sus grupos de amigos, como los #BarCamp, juego de palabras en inglés que nace en el 2005 para denotar los eventos abiertos y participativos, propios de la web 2.0 y del código abierto. Su idea era generar tópicos de interés, mejor conocidos como trending topics.

La propuesta gozó de tanta aceptación y popularidad que Twitter dos años después, adapta esta funcionalidad de manera oficial permitiendo enlazar con un clic al tema, la cual se extiende luego a todas las redes sociales.

El hashtag es muy importante, porque les sirve a las marcas para entrar y/o proponer conversaciones colectivas, alcanzando nuevas audiencias, pero desafortunadamente muchas veces es mal usado por los gestores de redes (community managers).

Existen varios tipos de hashtag: los de marca, se deben usar en todas las publicaciones, un ejemplo de este medio son las columnas de opinión, todas van acompañadas de #ColumnistaLP. Los de contenido para llegar al público objetivo, ejm.: #Manizales y los que son tendencia o se convierten en una, como los que propone la W Radio todos los días.

Algunos tips de buen uso son:

● Usar máximo 5 por publicación y ojalá dentro del texto que acompaña la misma, no al final. Este es un uso mucho más natural, por otra parte los algoritmos de las redes sociales penalizan el uso excesivo de los mismos.

● Si el hashtag está compuesto por varias palabras, use el método joroba, es decir ponga en mayúsculas la primera letra de cada palabra. Ejm. #MétodoJoroba.

● Cuide la ortografía, eso también habla de su marca, es mucho más frecuente de lo deseado encontrar hashtag sin tildes. Este fue uno que ví el día de la madre: #MamaFeliz, juzguen ustedes.

● No confunda una mención con un hashtag, la primera antepone el caracter @ al nombre de una cuenta para mencionarla.

● Utilice analizadores de hashtag para su selección o simplemente use el buscador de las redes antes de elegirlos. Tenga en cuenta la relevancia y no use palabras complejas, use uno que sea de fácil recordación. Algunas herramientas son: Metahashtag, Hashtracking y Metricool entre otras.

Según los informes de Hootsuite y We Are Social, el hashtag más usado en el mundo es #Love, otro bastante popular es #TBT (Throwback thursday, recuerdo de jueves). Otros más útiles han dado origen a movimientos sociales como #MeToo, para hablar de los abusos sexuales en el cine y que se extendió a todos los contextos. O #ComoHombres, que buscó poner por un minuto a los hombres en los zapatos de las mujeres y que dio origen al libro del mismo nombre de la manizaleña Ana María Mesa. También recuerdo que hace 9 años Daniel Giraldo, inició un trino con #UnBuenManizaleño para conversar acerca de todas las buenas costumbres de esta tierra, llegando en pocas horas a ser tendencia nacional.

Los hashtags bien usados pueden tener un gran impacto, la tarea para los responsables de las redes es aprender a usarlos, entender su verdadero sentido, generar tendencias y visibilizar las marcas; no seguir usando lo primero que se les viene a la cabeza o lo que le sugieren las redes.