Domando el móvil

Normalmente los domingos se me hace un nudo en el estómago cuando el iPhone me notifica el tiempo de exposición al móvil. Me da desconsuelo analizar los datos, sólo en contadas ocasiones he logrado bajar de 5 horas por día, siempre son más. Mis promedios diarios incluyen 153 consultas (desbloqueos), 305 notificaciones y el mayor consumo de tiempo se lo lleva Whatsapp. Y sí, soy muy digital, pero ¿cuánto tiempo de vida se me va frente a esta pantalla? Y eso que solo hablo de la del móvil. Si sumara las horas frente al computador las cifras serían más desalentadoras. El confinamiento y el teletrabajo han exacerbado su uso.

Según el último boletín emitido por el MINTIC en enero de 2021, en Colombia existen 65,5 millones de móviles. Para mi consuelo, el tiempo promedio de acceso a internet por día de los 60 millones de colombianos, que reportan desde allí conexión a internet, es de 5 horas y 2 minutos; mientras que en Japón el tiempo promedio diario es de solo 1 hora y 37 minutos, un asunto cultural (información de ‘Digital 2021 Colombia’ de We Are Social y Hootsuite https://cutt.ly/wvXpZht). Un dato, el 90 % de la población colombiana usa dispositivos Android. Ellos equivalen a un total acumulado de más de 35 billones de horas consumidas en el 2020.

Entonces, pensar en bienestar digital para mejorar los hábitos de vida debería ser un asunto de todos. Las aplicaciones están hechas para hackear nuestra atención y, cuando se piensa en la necesidad de poner reglas a los niños sobre el uso de pantallas, ¿por qué no autorregularnos?

Vale la pena recordar la cruzada contra la tecnología persuasiva de las aplicaciones que emprendió en el 2016 Tristan Harris, ex diseñador de Google, que se vio en el documental ‘El dilema de las redes sociales’. Recomiendo ver su charla TED: ‘How a handful of tech companies control billions of minds every day’.

Así que si a usted, como a mí, le interesa liberarse de las pantallas y usar el tiempo en otras cosas, le dejo aquí unos tips que le pueden ayudar:

Primero analice sus tiempos para determinar qué es lo que atrapa su atención y, de acuerdo con sus prioridades, apague notificaciones o limite los minutos de cada aplicación. Esto se puede configurar por la opción de ‘Tiempo en pantalla’ para iOS o por la aplicación ‘Bienestar digital’ para Android.

Cuando requiera enfocarse en algo, ponga el móvil en ‘Solo prioridad’ (Android) o en ‘No molestar’ (iOs). Así solo entrarán llamadas de sus números favoritos y la pantalla bloqueará de manera automática todas las notificaciones.

En la primera página (home) de su móvil ubique las aplicaciones relevantes y en las siguientes las de ocio, con esto disminuirá la ansiedad de los globos rojos de notificaciones.

En Whatsapp apague la opción de última hora de conexión y silencie los grupos que pueda. En casos extremos -y si lo requiere- deje el móvil lejos.

Usted decide si pone a jugar la tecnología a su favor y domina el móvil o, por el contrario, si el móvil lo domina a usted. Mientras escribía esta columna fui ajustando configuraciones en el teléfono para tener coherencia con el discurso, aunque seguro me falta mucho camino por recorrer. Les contaré como me va en mi intento de desconectarme del móvil para conectarme con la vida.