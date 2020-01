Una de las canciones que interpretó Julio Iglesias en su período de apogeo decía en su grácil melodía: "a veces sí, a veces no" refiriéndose a la situación que se vive con frecuencia tanto en el amor como en la vida diaria: a veces somos sinceros otras no, unas veces de buen genio y otras no, en algunas ocasiones estamos diligentes y trabajadores y otras veces no, en algunos días somos fieles a la familia, a la pareja, al trabajo y otros días nos perdemos en ausencias y malas diligencias.

A veces sí y a veces no: así va transcurriendo la vida entre ires y venires, en una medianía paralizante, sin decidirnos por nada ni por nadie, sin dar a la existencia una orientación recta y segura; llegamos al final sin saber para qué vivimos, cuál proyecto de vida tenemos, qué decisión hemos tomado con valentía, energía y entusiasmo.

Nos casamos, nos consagramos, empezamos un trabajo, una profesión, una amistad, un proyecto pero pronto todo lo hacemos a un lado; nada nos gusta, nos entusiasma, nos alegra, nos hace decir: "qué bueno y bello es vivir con una meta, un presente y un futuro" que mantiene el horizonte de existir en crecimiento y no en estancamiento.

Me llama la atención lo que anota el evangelio de Mateo (5,38) que pone en boca de Jesús una sentencia: "que vuestro decir sea sí o no": es decidir, dar pasos, no vacilar, avanzar sin miedos, optar con riesgos, tomar camino, no quedarse en una permanente indecisión.

Pablo de Tarso comenta (II Cor 1,19): "Jesús no se presentó con un sí y no, sino que encontramos en su persona un puro sí", que nos invita a no ser de medias tintas, vacilantes en todo, miedosos de emprender caminos, inseguros en todo.

Es necesario en la vida tener "seguridades" la Verdad que guía en la existencia , convencimientos de realidades ciertas: se quien me ama de verdad, se quien tiene verdad, se quien es apoyo seguro; tengo un sí, no siempre a veces sí o a veces no que no me da confianza vital.