Caruso o Pavaroti deleitaban cantando Una furtiva lágrima de la bella obra Elixir del amor de Gustavo Donizetti; esa lágrima brotaba del alma como expresión de un amor en diálogo sincero.

En días pasados con motivo de la apertura de los templos, me conmovió una silenciosa expresión de lágrimas que brotaban de las miradas emocionadas de una pareja joven; al salir del templo encontré esa andante canción de amor que con las manos enlazadas miraban desde sus humedecidos ojos hermosos los de ella y viriles los de él .

Les pregunté el porqué de esas brillantes gotas que caían de sus ojos como cascada límpida; la respuesta hizo vibrar mi corazón y mi cuerpo: “Lloramos con sinceridad y gozo pues después de cinco meses de encierro con nuestras hijas logramos hoy por fin recibir la comunión, la Eucaristía, el Pan que para nosotros nos ha acompañado como manjar dominical y fuerza del camino”.

Caían aún unas lágrimas que mojaban los labios sonrientes de tan enamorada pareja, que saboreaban el elíxir eterno de amor brotado de la mesa de la Eucaristía en el templo parroquial; parecía que saboreaban aún el trocito de pan como si manara “leche y miel” como dice el Salmo bíblico; salían para sus deberes de la semana fortalecidos, alegres y haciendo crecer el amor Jesús el Mesías en sus corazones.

Se despidieron emocionados y fortalecidos y yo no tuve más camino sino llegar pronto a mi cuarto, como si hubiera visto un cuadro cercano de la transfiguración, del éxtasis, del amor... caí de rodillas en gratitud.

Pensé de inmediato: cuántas lágrimas me faltan por derramar, yo que a diario recibo la Eucaristía en medio de una frialdad, rutina y velocidad ajenas a la grandeza de la belleza que se celebra.

Lección inmensa: me he despojado de la emoción y gozo que esta inolvidable pareja me ha dejado, nos ha dado; cuánto amor me falta, pues no he sido capaz de exprimir mi corazón para expresar con una lágrima sincera la gratitud, el entusiasmo, la alegría de saber de amor eterno y vivir como verdadero hombre de fe fuerte, valiente y audaz. Me falta más de una lágrima.