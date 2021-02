Polvo de Keops

La emoción es inmensa: estar en Egipto y al frente de las milenarias pirámides cargadas de silenciada historia; subí poco a poco unos metros sobre la empinada Keops y me unté del polvo de su inclinada belleza.

Me miré mis manos, tenía polvo sellado de historia, el tiempo ha reducido a polvo lo que hace siglos era una imponente construcción del poderoso imperio faraónico. Al mismo tiempo pensé que un día yo también sería polvo y ceniza, el rescoldo de una vida mezclada de risa y llanto, de altura y bajeza, de amor y odio, de gracia y pecado.

El Génesis consigna que Abraham aún en medio de su elección honrosa exclamó reconociendo una realidad profunda: “Yo soy polvo y ceniza” (18,27) confesando la caducidad humana, el acompañamiento del dolor y la salud, el triunfo y el fracaso , la vida y la muerte; realidades que acompañan el caminar humano .

Hoy “miércoles de ceniza” se nos invita a mirar la realidad vital tan brillante y tan oscura, tan fuerte y tan caduca, tan iluminada y tan apagada, tan divina y tan humana, tan limpia y tan sucia, tan fuerte y tan débil.

Lo anterior es invitación al realismo, a la humildad de sabernos débiles, no siempre fuertes, de sentir cansancio aún en medio de la más alta fortaleza, de estar en cumbres y profundos huecos, de hacer promesas y al poco no cumplirlas; en verdad “soy polvo y ceniza”.

La manera de recibir hoy la ceniza, en la cabeza no en la frente, me invita a no hacer folclor de lo sagrado sino conciencia que me arropa desde mi mente y baja a todo mi cuerpo; es iniciar la Cuaresma, tiempo de revisión y cambio, penitencia como esfuerzo para el cambio.

La ceniza es producto de la combustión por el fuego y el polvo es resultado del golpe del tiempo que pasa como viento; ojalá el fuego queme en nosotros lo débil, lo mediocre, lo deforme y el viento reduzca a un mínimo mis defectos, costumbres no sanas.

En Cuaresma se nos recomienda “oración, ayuno y limosna”, apertura a la Voz de Dios en Su Palabra, privación de ofensas y descalabros y limosna para compartir lo que se tiene con el que necesita una mano de ayuda.

Tiempo estupendo este que comenzamos: desde mi polvo y ceniza edificar una nueva vida más fuerte, recta y feliz.