Parece el mal nacional; intoxicación es el resultado de una sustancia tóxica en el organismo que produce trastornos y un mal estado orgánico que se manifiesta en brotes, mareos, diarreas.

No hay que negar que estamos intoxicados. Males, algunos de muchos años atrás, han aparecido y han brotado en paros, manifestaciones, malestar general y el tóxico se ha vuelto veneno que enceguece y acelera la acción.

La superación de la intoxicación necesita curación y para ello hay que identificar las causas del envenenamiento, los brotes resultantes y empezar a la aplicación de los remedios unos urgentes y otros a largo plazo; es lo que casi siempre se supera con la cooperación de médico y paciente.

Colombia saldrá de su estado de intoxicación social sólo si entra a un diálogo veraz, sereno, profundo y proyectivo; el enfermo so pena de cerrazón no dirá al médico que no admite remedios y el médico no podrá recetar lo adecuado si no escucha al enfermo; debe ser un diálogo sereno, respetuoso, en búsqueda, mucho más cuando ambos forman parte de la enfermedad como en el caso de la Pandemia actual.

Los diálogos que se están adelantando en la actualidad del paro nacional no podrán llegar a soluciones si no se hace con las manos y el corazón en desarme, con la mirada puesta en el país sobre todo en los más pobres y necesitados.

Construir un nuevo camino después de estos golpes del covid no es fácil y mucho menos si estamos mirando al otro como enemigo, causante de todo mal, desinteresado o hipócrita; hay que comenzar por sacar el veneno del corazón para no continuar intoxicados.

En todo esto me parece iluminadora la carta del buen papa Francisco, tan amigo de fraternidad y bondad, la “Fratelli tutti” (todos hermanos). En uno de sus capítulos (el sexto) habla del “diálogo y amistad social” llamando a construir en común, aún entre partes opuestas, haciendo del encuentro una cultura, sentándonos con el gusto de reconocer al otro y recuperando la amabilidad como expresión de fraternidad.

¿Se imaginan cómo sería ir las mesas de diálogo después de leer tan profundas y sólidas aseveraciones? Es urgente empezar a desintoxicarnos con encuentros amables, horizontes confiables y una pizca de amor en las mesas, en los pies y los corazones.