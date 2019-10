Las encuestas descubren que la mayoría navega en la duda: ésta coloca la vida en la inseguridad, los celos, la apatía, el miedo al futuro, el desgano y hasta el suicidio.

Dudas a nivel personal como no saber ni de dónde se procede ni a dónde se va, a nivel social como no saber por quién votar en unas elecciones políticas, a nivel moral como no saber cuál camino es el mejor a seguir para una existencia feliz, a nivel religioso cómo no aceptar la Revelación divina o seguir lo más fácil y placentero anulando el nivel de opción vital.

Algunos creen que basta impulsar la inteligencia, sacar altos porcentajes en las pruebas de Estado, obtener grados académicos, para luego tener la sorpresa que en la vida diaria no hay felicidad ni acierto. Con razón anota Federico Amiel: "la inteligencia es útil en todo, pero no suficiente para todo" resaltando así que la formación del cerebro es necesaria y parte de todo avance pero que no debe dejar de lado la formación del corazón, de los afectos, donde se gesta gran parte de la felicidad humana.

Víctor Hugo llegó a decir: "el agua que no corre hace un pantano; la mente que no trabaja hace un tonto"; por ello tanta gente pegada en pantaneros de dudas y miedos sin ver las luces que llegan rutilantes y bellas.

Existe la Verdad, la certeza como faro que ilumina y atrae al navegante por la vida; el estudio no debe ser solo formación de inteligencias robotizadas que se hacen repetidoras de fórmulas y dudas sino que debe llevar a la mente a descubrir que el corazón es también parte de la vida, que el cuerpo es expresión de lo que llevamos dentro.

Por algo nuestra cabeza es capaz de estar inclinada hacia abajo, erguida hacia el frente y levantada hacia el firmamento: la vida debe mirar la tierra, compartir con los hermanos y recibir de Dios las luces de Sabiduría sólida; vivir es apasionante, es regalo para desplegar constantemente.