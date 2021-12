Vecindad, temática, busca-búsqueda

Es costumbre en algunos lugares de Colombia, especialmente en Cundinamarca y Boyacá, dirigirse a conocidos y desconocidos con el tratamiento de ‘vecino-a’, en lugar de ‘señor-a’, término que podría catalogarse como ‘colombianismo’, y que nada tiene que ver con ‘lugar’, tal vez sí en sus orígenes, como en su acepción etimológica, a saber, “que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en habitación independiente”. La misma relación con ‘lugar’ tienen, por supuesto, las palabras ‘vecindad’ y ‘vecindario’, por lo cual la primera está mal empleada en esta declaración del columnista Salvo Basile: “Para esta ocasión, en razón de la vecindad de un año electoral, la temática que se desarrolló fue el clientelismo en las campañas políticas” (El Tiempo, 10/12/2021). ‘Vecindad’ viene del sustantivo latino ‘vicinitas-atis’ (de ‘vicinus-a-um’ – ‘vecino, próximo, cercano, inmediato’), que significa ‘vecindad, proximidad, cercanía’, todas, con el único sentido de ‘lugar vecino, próximo’ o ‘cercano’. Pero, como los sustantivos ‘proximidad’ y ‘cercanía’ se refieren también al ‘tiempo’, son los apropiados en esa oración, no ‘vecindad’. En resumen, ‘vecindad’ tiene relación únicamente con ‘lugar’; ‘proximidad’ y ‘cercanía’, con ‘tiempo’ y ‘lugar’. Hay que tener en cuenta siempre que, por regla general, los sinónimos no lo son en un ciento por ciento, por lo que hay que saber cuándo, dónde y cómo usarlos.

***

En la cita glosada, su autor se valió equivocadamente también del sustantivo ‘temática’, en lugar de ‘tema’ o ‘asunto’, porque la idea que expresa ese término es plural, según su definición: “Conjunto de temas parciales contenidos en un asunto general” (El Diccionario), vale decir, es intrínsecamente plural, y él alude a un solo tema, la ‘corrupción’. Pero el señor Basile no está solo: son muchos los columnistas y expositores que, últimamente, están echando mano de ‘temática’ para referirse a un solo asunto, porque, cosa extraña, solamente ‘pegan’ las voces equivocadas, las locuciones erradas y, en general, los solecismos que tanto afectan la belleza de nuestro idioma. Notas: 1ª.) Esta acepción de ‘temática’ –con entrada separada– fue incluida por primera vez en la vigésima primera edición de El Diccionario (1992). En las ediciones siguientes está incluida como sustantivo femenino en la entrada de ‘temático-a’, cuya definición es ésta: “Adjetivo. Perteneciente o relativo al tema, especialmente el gramatical. // 2. Que se arregla, ejecuta o dispone según el asunto de cualquier materia”. En gramática, se dice de “un elemento que, para la flexión, modifica la raíz de un vocablo”, por ejemplo, de ‘caber’, ‘cab’ y ‘cup’. 2ª.) Lo que se dijo de ‘temática’ se puede aplicar al término ‘problemática’ (1984), intrínsecamente plural, pues significa “conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o actividad determinada”, pero usada erradamente en vez de ‘problema’.

***

Los términos ‘busca’ y ‘búsqueda’ expresan la misma idea, a saber, ‘la acción de buscar’, pero, por el uso quizás o por eufonía, el primero se encuentra con más frecuencia en las locuciones ‘en busca de’, ‘a la busca de’. Como sustantivo, tal vez por la misma razón, se prefiere ‘búsqueda’, por ejemplo, ‘la búsqueda del criminal no dio resultados’, no, ‘la busca del criminal…’, aunque también es construcción castiza. Me ocupo de este asunto hoy, porque, cada vez con más frecuencia, leo la locución ‘en búsqueda de’, que me parece, si no errada, sí cacofónica, como en esta muestra: “…la ‘crisis de la democracia’ ha motivado una voluminosa producción de libros y ensayos en búsqueda de diagnósticos y medidas…” (El Tiempo, Eduardo Posada Carbó, 10/12/2021). Considero que, cuando es pertinente, con este sustantivo debe emplearse siempre el artículo, ‘en la búsqueda de’, cuando el objeto es determinado, o ‘en una búsqueda’, cuando el objeto es indeterminado. La locución ‘en busca de’ puede usarse con complemento determinado o indeterminado. En la frase mencionada, su autor pudo también cambiar la locución ‘en búsqueda de’ por la oración subordinada “…libros y ensayos ‘que buscan diagnósticos y medidas…’”, con mayor propiedad, creo.