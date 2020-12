Una traducción, sumatoria, encriptar, usabilidad, sino-si no

–¿Dónde está mi chaqueta de cuero? –En el armario–, le responde la mujer a su atenido esposo. –¿Y las llaves del carro? –Pues, en la mesa del comedor. La preposición ‘en’ está usada en estos ejemplos con dos significados diferentes: en el primero quiere decir que ‘la chaqueta está ‘dentro del armario’; en el segundo, que las llaves están ‘sobre la mesa del comedor’. Anticipo esto, porque candorosa, pero erradamente, el corresponsal asiduo de la Voz del lector Alirio De los Ríos Flórez escribió en su misiva: “El columnista Efraím Osorio López alude a una cita latina cuya traducción considero errónea. “Inter aulas academiae quaere verum” (“En las aulas de la academia buscad la verdad”). Inter es entre, no en (in). Y verum no es la verdad; es un adjetivo neutro que significa lo verdadero” (22/12/2020). ¡Hombre, por Dios, Alirio! La mejor traducción de ese lema universitario es ésta, sin hipérbaton: “Busca la verdad en las aulas de la academia”. Y le explico por qué: la preposición latina ‘inter’ significa ‘entre, en medio de’ y ‘en’, como en esta frase de Fedro: “Moror inter aras” (‘Vivo en las aras’). Y me atrevo a pensar que quien compuso ese lema escogió locución ‘inter aulas’ en lugar de ‘in aulis’, porque tiene, digamos, más cuerpo. Afirma también el señor De Los Ríos que ‘verum’ es un adjetivo neutro. ¡Bendito! En esa oración no es adjetivo, porque, si lo fuese, el sustantivo con él calificado tendría que expresarse, verbigracia, ‘verum dictum’. En ella, es el sustantivo neutro ‘verum-i’, que quiere decir ‘lo verdadero, lo real, la realidad, la VERDAD’, por ejemplo, de Cicerón, “si verum scire vis” (“si quieres conocer la verdad”). Otra cosa, como lo expliqué en el apunte glosado: ‘quære’ (‘busca’) es la segunda persona del singular del verbo ‘quærere’; su plural, ‘quærite’ (‘buscad’). La traducción correcta es la que expuse. Sin más volteos. “Ne sutor supra crepidam”.

***

De un editorial de El Tiempo: “La pandemia en Colombia, como se ha dicho tantas veces, es la sumatoria de lo que ocurre en las regiones” (10/12/2020). ‘Sumatoria’, que no aparece en los diccionarios, no es sinónimo de ‘suma’. La vigésima tercera edición de El Diccionario acogió el término ‘sumatorio’, exclusivo de las matemáticas, con esta acepción: “Notación que expresa la suma de los términos de una sucesión entre dos límites definidos. (Símbolo Σ)”.

***

El verbo ‘encriptar’ fue aceptado por la Academia de la Lengua en la vigesimotercera edición de su diccionario (2014) con esta definición: “(Del griego ‘enkryptein’ –ocultar). tr. Cifrar. //. Transcribir con una clave”. Pero no asienta el sustantivo de este verbo, que debe ser ‘encriptación’, con esta definición: “Acción y efecto de encriptar”. Como tampoco otros términos derivados de ese verbo, y necesarios, por descontado, verbigracia, ‘encriptable’ (‘que se puede encriptar’) y ‘encriptador’ (‘persona que ejecuta esa acción’). Pero, como sabemos, no todas las palabras castizas están en los léxicos. Todo esto, para glosar la siguiente declaración del columnista Simón Gaviria Muñoz en la que escribe ‘encripción’ por ‘encriptación’: “Hoy las transacciones digitales ocurren de manera bilateral con altísimos costos de encripción” (LA PATRIA, 15/12/2020). Este término no tiene lógica, porque la raíz del verbo es ‘encript-’, no ‘encrip-’.

***

De la columnista Elizabeth Ramírez Correa: “…el sitio no incluía un e-commerce para lograr la venta efectiva, tuvo muchos problemas de usabilidad y murió poco tiempo después” (LA PATRIA, 10/12/2020). ¿Son castizos los términos ‘usabilidad’ y ‘usable’? Aunque tienen raíz latina, fueron tomados directamente del inglés ‘usability’ y ‘usable’, inicialmente para su empleo en informática.

Tenemos ‘utilizable’, pero no ‘utilizabilidad’. Palabras todas bien formadas, derivadas de los respectivos verbos.

***

Para analizar. De la siguiente manera escribió la columnista Beatriz Chaves Echeverri: “Ya no se dice llegó diciembre si no ¡llegué a Diciembre!” (LA PATRIA, 19/12/2020). Y uno que escribe correctamente lo hizo así: “Hoy ya no se dice llegó diciembre, sino ¡llegué a diciembre!”. ¿Por qué?