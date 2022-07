Tratarse de, cuentagotas, proferir, sino-si no

Con la locución verbal impersonal ‘tratarse de’ no se pueden dar definiciones de palabras, porque no admite sujeto. Su oficio en la oración es precisar las ideas que se expresan, reforzando afirmaciones y negaciones, puntualizando conceptos, diferenciando materias, sentando criterios, etc. El diccionario de M. Moliner lo expresa de la siguiente manera: “Tratarse de. Ser cierta cosa la que interesa, a la que se refiere o la que constituye el objeto de lo que se habla, se hace, se intenta, etc.: ‘Se trata de un viaje largo’ ”. El uso incorrecto de esta locución con sujeto está muy extendido, no por ello menos reprochable. Leídos los ejemplos de este error gramatical que registran don Manuel Seco (Diccionario de dudas) y el Diccionario panhispánico de dudas, no me sorprendió verlo en una columna del veterano escritor y periodista nicaragüense Sergio Ramírez en esta referencia: “…un adolescente de lentes, con cara de sabio precoz, explica en detalle de qué se trata el artilugio que tiene en la mano…” (El Tiempo, 7/7/2022). El sujeto ‘artilugio’ hace incorrecta la redacción. Castizamente, “…explica en detalle qué es (o en qué consiste) el artilugio…”. Además, como se trata de una locución verbal impersonal, sólo puede construirse en la tercera persona del singular de los diferentes tiempos del verbo: ‘se trató de, se trataría de, se trataba de’… El redactor de un editorial de LA PATRIA la empleó en plural en la siguiente cláusula: “Gobierno entrante habla de la necesidad de potenciar la producción nacional para ayudar a que la inflación ceda, igual que el dólar, pero es difícil que se traten de medidas que puedan impactar pronto” (9/7/2022). “…pero es difícil que se trate de medidas…”, así. ¿Error involuntario (gazapo)? El redactor lo sabe.

***

Si la memoria no me falla, ‘gotero’ fue uno de los primeros vocablos de mi escasísimo léxico infantil, porque no podía faltar uno en los hogares de la época. El ‘gotero’ o ‘cuentagotas’ es un “utensilio, generalmente de cristal y goma, dispuesto para verter un líquido gota a gota”. Cuando hace las veces de complemento circunstancial, se introduce con la preposición ‘con’, por ejemplo, ‘la medicina se le dio con un cuentagotas’. La columnista Adriana Villegas Botero introdujo ese complemento con la preposición ‘a’ en esta información: “El anuncio a cuentagotas de su gabinete enmudeció a los agoreros que vaticinaron que la izquierda en el poder…” (LA PATRIA, 10/7/2022). “…con cuentagotas…”, locución consagrada que significa “poco a poco, lentamente o con escasez”.

***

El verbo ‘proferir’, del latino ‘proferre’ (derivado de ‘ferre’ –‘llevar’–, uno de los verbos latinos irregulares que fueron mi pesadilla cuando estudiaba ese idioma) –‘llevar adelante, presentar, sacar fuera, depositar’–, significa “pronunciar, decir, articular palabras o sonidos”, “particularmente cuando son violentos, como gritos o quejas”, añade M. Moliner, verbigracia, ‘profirió una maldición’. Con alguna frecuencia lo emplean por ‘promulgar’, como Francisco Javier González Sánchez, en la siguiente afirmación: “…patrocinan y estimulan que se profieran leyes de impunidad y de perdón y olvido, como ha sucedido en Chile, Argentina y España” (LA PATRIA, 11/7/2022). Las leyes se ‘promulgan, se dictan, se expiden’. Sinónimos de ‘proferir’, ‘prorrumpir, pronunciar, alegar, exclamar, vomitar’... La ‘precisión conceptual’ de los términos que empleamos es indispensable para la claridad y fácil comprensión de la idea que con ellos queremos expresar.

***

Siempre he atribuido a la pronunciación de la conjunción adversativa ‘sino’ como palabra aguda (sinó) el escribirla como si fuese la locución condicional negativa ‘si no’, como lo hizo el columnista Guido Echeverri P. en esta oración: “Ha dicho que trabajará duro para sacar adelante una reforma rural integral, pero no al estilo de los años 60, si no la que está pactada en el Acuerdo de Paz…” (LA PATRIA, 9/7/2022). Error frecuente. Castizamente, “…sino la que está pactada…”, porque se trata de la susodicha conjunción, no de la locución mencionada.