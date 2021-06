Tratarse de, cocinar, jornada, preceder

“Los críticos aseguran que no representan ninguna renovación…”, le dice en su entrevista Luisa Mercado a Juan Fernando Cristo, que responde: “Esto se trata de una sumatoria de trayectoria, experiencias y resultado de muchos de nosotros” (El Tiempo, Coalición de la Esperanza, 17/6/2021). En esta enrevesada respuesta, el político –miembro de esa coalición– comete dos errores de los que he hablado con frecuencia: el primero, ‘sumatoria’, que no es sinónimo de ‘suma’: es un término exclusivo de las matemáticas, cuyo signo es la mayúscula de la letra ‘sigma’ del griego. El segundo, la locución verbal ‘tratarse de’ es impersonal, es decir, no admite sujeto, por lo que sobra el demostrativo ‘esto’, sujeto en esa desgalichada oración. Y ¿“resultado de muchos de nosotros”?

***

Desde niños, todos sabemos qué es ‘cocinar’. Un verbo que oíamos todos los días, porque diariamente las mujeres ‘preparaban los alimentos en el fogón’, de carbón, leña o cisco* en épocas remotas. Coloquialmente, y como ‘intransitivo’, quiere decir “meterse en cosas que no le tocan”: de aquí, el adjetivo ‘cocinero’, con el que se califica al individuo que vive averiguando cosas que no le atañen. Y, coloquialmente también, y de manera peyorativa, se emplea para expresar que algo malo y a hurta cordel se está tramando en contra de algo o de alguien. No recuerdo haber leído antes en LA PATRIA al señor Santiago Urrea Yela. Por esto creo que su artículo del 18 de junio de 2021 es el primero que escribe para este ya centenario periódico. Y lo cito, porque en él echó mano dos veces del verbo ‘cocinar’, inapropiadamente, según mi criterio. Así redactó: “En Manizales Cómo vamos estamos cocinando la cuarta entrega del Premio Cívico…”, y “Por eso queremos invitar a las diferentes organizaciones sociales (…) a que cocinemos juntos una mejor calidad de vida para la región…”. En la primera, usó ‘cocinar’ por ‘preparar’, y en la segunda, quizás por ‘lograr’, o quién sabe por qué. De todas maneras, ‘cocinar’ no es el término apropiado para expresar esas ideas. *Cisco: Colombianismo. “En general, toda cosa menuda que pueda usarse como combustible y, en especial, el endocarpio del café, que llamamos pergamino” (Alario di Filippo). La Academia de la Lengua lo define así: “(De origen incierto. Cf. Lat. Ciccum, cosa menuda). m. 1. Carbón vegetal menudo. // 2. Coloq. Bullicio, reyerta, alboroto”. Y añade el dicho “hacer cisco algo o a alguien”, que equivale a “hacer trizas”.

***

Una ‘jornada’ laboral de cuarenta y dos horas es imposible. No obstante, un titular de primera página de LA PATRIA obró el milagro: “6 horas menos durará la jornada laboral” (19/6/2021), es decir, será de dos horas, porque, cuando se refiere al trabajo, ‘jornada’ alude al que se lleva a cabo en un solo día. El Tiempo también realizó el mismo portento: “Intenso debate por los efectos de reducir en seis horas la jornada laboral” (Economía, 20/6/2021). De este sustantivo dice Corominas: “JORNADA. 1220-1250. Tomado de otra lengua romance, probablemente la lengua de Oc, donde ‘jornada’ es derivada de ‘jorn’ –día–, procedente del latín DIURNUS –diurno–, que ocurre durante el día, adjetivo que en la baja época se sustantivó, con el sentido de ‘tiempo diurno’, por oposición al nocturno”. En lugar de ‘jornada laboral’, el titulador debió escribir ‘semana laboral’. Así nos entendemos. El término ‘jornada’ tiene en nuestro idioma muchos empleos, por ejemplo, la de un caminante, que hace un recorrido sin interrupción y que puede durar más de un día, y la ‘jornada de la vida’, que significa el paso por ella de cualquier ser humano.

***

Como ‘anteceder’, el verbo ‘preceder’ pide siempre la preposición ‘a’ para su complemento, norma desacatada por la columnista Rosario Córdoba Garcés en esta oración: “Estos son problemas estructurales, que preceden la pandemia, y que por diferentes motivos no se han podido solucionar” (El Tiempo, 21/6/2021). “…que preceden a la pandemia…”, castizamente.