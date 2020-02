‘Trasiego’ es la “acción y el efecto de trasegar”, verbo que encanta a muchos redactores, pero que nunca, nunca, nunca emplean con las acepciones correctas, las siguientes: “Trastornar, revolver. // 2.Mudar las cosas de un lugar a otro, y especialmente un líquido de una vasija a otra. // 3. Beber en cantidad vino y licores". Estas definiciones me dan la razón cuando digo -y en estas apuntaciones lo he escrito más de cuatro veces- que los que echan mano de él lo hacen erradamente, pues le dan la significación de ‘recorrer’, ‘ejercer una actividad’, o ‘actuar, operar’, acepción que le asignó el periodista Juan Manuel Acevedo en su artículo sobre los magistrados de la CSJ: “…los que tienen detenido el normal trasegar de la justicia” (El Tiempo, 28/1/2020). En el mismo diario, el abogado Javier Baquero explicó por qué lloró durante la imputación de cargos a su defendido: “Al escuchar el relato de lo que fue el trasegar de ese menor camino a la muerte, pensé en mis hijos y en el dolor que habrá sentido ese niño” (5/2/2020). ¿Quiso decir ‘soportar, sufrir’? Los sinónimos de ‘trasegar’ son ‘trasbordar; trastornar, revolver, confundir; transvasar’. Mencioné al principio el sustantivo ‘trasiego’, porque en las frases glosadas, sus redactores lo habrían podido usar en vez del infinitivo ‘trasegar’, que en ellas hace las veces de sustantivo. De todas maneras, mal empleado, pues este verbo no significa ‘actuar’ ni ‘operar’ ni, menos, ‘soportar’ o ‘sufrir’. Nota: En ‘Rinconete y Cortadillo’, una de las ‘Novelas ejemplares’ de Cervantes se lee: “Y aplicándosele a los labios, de un tirón, sin tomar aliento, lo trasegó del corcho al estómago, y acabó diciendo:

-De Guadalcanal es, y aún tiene un es no es de yeso el señorico. Dios te consuele, hija, que así me has consolado; sino que temo que me ha de hacer mal, porque no me he desayunado”. Y esto lo escribió el genio hace más de cuatrocientos años.

* * *

Generalmente, cuando cometemos un delito, desacatamos una orden o le hacemos daño al prójimo, tenemos motivos para hacerlo; lo mismo, cuando realizamos obras de caridad y actuamos rectamente. Esos ‘motivos’ son llamados ‘móviles’, porque, como su nombre lo expresa, son todas aquellas cosas -circunstancias, hechos, pasiones- que nos impulsan a actuar recta o torcidamente. De acuerdo con esto, dichos móviles sólo pueden atribuirse a las acciones de los seres humanos y aun a las de los animales irracionales, no a cosas inanimadas ni a accidentes en los que no interviene la voluntad humana. El editorialista de LA PATRIA no tuvo en cuenta este ‘detalle’ en la siguiente información: “Se cree que un microsueño pudo ser la causa del accidente, aunque se estudian todos los posibles móviles” (1/2/2020). En este caso, sólo se puede hablar de ‘causas’ -microsueño, cansancio, exceso de velocidad, frenos en mal estado, etc.-, no de ‘móviles’, a no ser que hubiese sido provocado por malhechores, pero, en este caso, ya no se trataría de un ‘accidente’ (“suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas”), sino de una ‘acción criminal’, espantosa y detestable, como todas las de los terroristas.

* * *

Es de gramática elemental la norma que enseña que el ‘participio’ de los verbos, por ‘participar’ de la naturaleza del adjetivo, concuerda en género y número con su sustantivo, verbigracia, ‘los niños deben ser protegidos’. En la siguiente recomendación, se viola esta norma: “Solo integrados podrán fortalecerse estas poblaciones” (LA PATRIA, editorial, 4/2/2020). ‘Integradas’, participio pasivo, femenino plural; ‘poblaciones’, sustantivo, femenino plural. ¿Entonces? “Solo integradas podrán fortalecerse estas poblaciones”. Concordancia.

* * *

Titular de primera página de El Tiempo: “Red internacional suspendió al Centro de Memoria Histórica” (2/4/2020). ‘Suspender’ es un verbo transitivo, es decir, que tiene complemento directo, complemento que no necesita ser introducido por la preposición ‘a’, pues el artículo es suficiente para determinarlo: “…suspendió el Centro de…”.