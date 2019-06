La crónica sobre un brindis en Argentina dice lo siguiente: “Duque se mostró a favor de su gestión, hasta el punto de considerarlo (…) un ‘pedagogo’, que le muestra al país el camino que se debe transcurrir para resolver los problemas” (LA PATRIA, Primer plano, Visita del presidente de Colombia al de Argentina, 11/6/2019). ¿Dijo el presidente colombiano esas palabras? ¿O el cronista? No importa. Cualquiera que fuere, su propietario intelectual confundió los verbos ‘transcurrir’ y ‘transitar’. Diferentes, muy diferentes, los dos: el primero se refiere al tiempo -transcurren los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años, a veces, sin darnos cuenta-; el segundo -el indicado en la frase citada por el cronista, porque habla de ‘camino’-, a vías y parajes públicos, cuando se quiere expresar el paso de un lugar a otro. Se pueden, sí, utilizar figuradamente, pero siempre respetando su acepción, por ejemplo, ‘la vida en los campos transcurre apaciblemente’, porque aludimos a la ‘vida temporal’, al ‘paso del tiempo’.

* * *

El 11 de junio del presente año, el señor William Giraldo Ceballos, director del portal www.revistacorrientes.com, recibió de su banco una comunicación en la que le hacían algunas ofertas: “En primer lugar aperturarle una cuenta corriente, una cuenta de ahorros y un cupo de crédito de libre inversión que ya está preaprobado”. “En caso de aceptar nuestra propuesta, usted podrá accesar inmediatamente al préstamo…” (11/6/2019). Y el 15 del mismo mes me transcribió esta información: “Hoy el gobernador de Cundinamarca anunció que están trabajando muy duro para "aperturar" la vía al Llano”. Y se pregunta si los feísimos verbos ‘aperturar’ y ‘accesar’ son castizos. La respuesta es negativa. Según el Diccionario panhispánico de dudas (2005), ‘aperturar’ “es especialmente frecuente en el lenguaje bancario, donde se ha puesto de moda la expresión ‘aperturar una cuenta corriente’ en lugar de ‘abrir una cuenta’. Su uso no está justificado y debe evitarse”. Con mayor razón en otros contextos, como en el del anuncio del gobernador de Cundinamarca, agrego. Y de ‘accesar’, la misma fuente dice: “Se trata de un anglicismo innecesario, que debe sustituirse por el verbo intransitivo español ‘acceder’ ”. Pero, ¿quién podrá convencerlos?

* * *

Como también es imposible convencer a quienes, desconociendo la existencia del adverbio ‘antes’, acuden al omnipresente ‘previo’. Y el siguiente supera a su predecesor en el disparate. Ejemplo, hasta ahora insuperable, éste de María Fernanda Torres, en su artículo sobre el Defensor del televidente: “Esta figura nació previa a la creación de los canales privados…” (Eje XXI, 13/6/2019). Francamente, no me explico cómo hacen para escribir de manera tan disparatada. ¡Bendito! Está tan extendido este desatino, que, me parece, eso fue lo que les enseñaron sus profesores.

* * *

De tarde en tarde cabecea el Profesor, asiduo colaborador de La voz del lector de nuestro diario. En una de sus últimas llamadas dijo que no se decía “se debían tumbar tales normativas”, sino “se debía tumbar tales normativas” (15/6/2019). La construcción correcta es la primera. Sobre esto he escrito en un par de oportunidades, la primera, en diciembre de 2004. ¡Ayer! En ese entonces expliqué que el quid del asunto está en la preposición ‘a’ del acusativo: si la oración la requiere para determinarlo, el verbo va en singular, por ejemplo, ‘se busca a los autores materiales del atentado’ (‘las autoridades buscan a los autores…’); si no, en plural. En la frase del Profesor, porque el acusativo no pide la preposición (‘la autoridad debe tumbar tales normas’), el verbo tiene que ir en plural: ‘se deben tumbar’. En lo que sí estoy de acuerdo con el Profesor es en que, en lugar de ‘normativas’, debe decirse ‘normas’, porque ‘normativa’ (singular) es el “conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad”, y, en el caso que nos ocupa, se trata de unas disposiciones coyunturales.