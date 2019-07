Alguno, no sé quién, quizás en un momento de febril inspiración, acuñó el dicho “los hechos son tozudos”. Pero tal vez no consultó el diccionario, como tampoco lo hacen sus imitadores, como el columnista de El Tiempo Gabriel Silva Luján, quien, para sustentar las críticas que siempre hace y que repite en su artículo del 24 de junio de 2019, presenta unos “hechos”, que, dice, “son tozudos”. No consultan el diccionario, porque ‘tozudo-a’ es un adjetivo que califica únicamente a personas testarudas, obstinadas y tercas. En cambio, el señor Alberto Schlesinger Vélez, miembro del Consejo Académico de la U. Sergio Arboleda, en entrevista concedida para El Tiempo a María Isabel Rueda, sí los califica acertadamente en esta declaración: “Entonces, lo que hicimos fue ir a los hechos reales, que son contundentes” (25/6/2019). Aludía a las ventajas de la fumigación con glifosato y al sistema de extracción de petróleo por medio de la ‘fracturación’. Y digo que ‘acertadamente’, porque el adjetivo ‘contundente’ sí expresa adecuadamente la idea que con ‘tozudo’ se quiere equivocadamente manifestar. De ‘contundente’ dice el diccionario de María Moliner: “2. Aplicado a argumentos, razones, etc., tan convincente o expuesto con tal energía que no deja lugar a ser discutido. Categórico, concluyente, decisivo, terminante”. Cuando decimos que ‘los hechos son contundentes’ expresamos que son prueba irrefutable de lo que con ellos queremos demostrar.

***

‘Compasión’ y ‘piedad’ son términos sinónimos. Sí, señor, sinónimos. En un artículo, no muy claro, por cierto, “Papá Jaime” afirma categóricamente que no lo son. Hay una oración que empieza así: “¡Piedad, Señor, por el que sufre! ¡Piedad, Señor, por el que llora!”. Con ella, se le suplica al Señor que tenga ‘compasión’ de los que sufren, que tenga ‘compasión’ de los que lloran, porque, obviamente, en este caso, ‘piedad’ significa ‘compasión’. Lo que sí es cierto es que ‘piedad’ no es sinónimo de ‘compasión’ en sus otras acepciones, porque la extensión de la idea que expresa es muchas veces más amplia que la de ‘compasión’, que tiene una sola acepción, a saber, el “sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades y desgracias”. A ‘piedad’, en cambio, El Diccionario le asigna cuatro: devoción a las cosas sagradas; amor entrañable a los padres y a las cosas dignas de veneración; lástima, misericordia, conmiseración, compasión, y la “representación en pintura o escultura del dolor de la Virgen María al sostener el cadáver de Jesucristo descendido de la cruz”. En latín, ‘pietas-atis’, de donde procede ‘piedad’, tiene aún más acepciones; ‘compassio-onis’, origen de ‘compasión’, sólo dos: ‘padecimiento común, comunidad de sentimientos; simpatía, participación en el sentimiento de otro’. Las palabras sinónimas lo son en alguna o en algunas de sus acepciones, no en todas.

***

La ‘simultaneidad’ –del latín ‘simul’ - al mismo tiempo’– se presenta cuando dos o más hechos ocurren al mismo tiempo. Esta concurrencia se introduce con la preposición ‘con’. La preposición ‘a’ no tiene este ofició, dado por el editorialista de LA PATRIA en esta frase: “Simultáneamente a una sólida política de sustitución, la búsqueda de laboratorios para destruirlos…” (27/6/2019). Entonces, la construcción castiza es ésta: “Simultáneamente con una política…”.

***

Titular de LA PATRIA: “Asesinan a tiros a lidereza frente a su hijo” (1er. Plano, 22/6/2019). El femenino de ‘líder’ es ‘lideresa’, con ‘ese’, palabra feísima e innecesaria, tanto, que apenas fue aceptada por El Diccionario en su última edición (decimosegunda, 2001). Si antes no se necesitaba, ¿por qué hoy sí? Siempre ha habido ‘mujeres líderes’. Esto mismo se puede decir del feísimo vocablo ‘edila’, femenino de ‘edil’, que llegó a nuestro léxico a mediados del siglo pasado. Cuando oigo o leo estos vocablos y otros parecidos, siento que algo les sobra, pues me parece que tienen más fuerza expresiva ‘la líder’, ‘la edil’, ‘la juez’, ‘la concejal’, etc. Muestra, ésta, del 1er. Plano de LA PATRIA: “Una líder social aparece en El Minuto de Dios” (5/7/2019).