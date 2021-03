Tildes, mucho menos, societal, banalidad

El punto, la coma, la diéresis y la tilde son signos ortográficos aparentemente insignificantes, pero de suma importancia en la escritura. La tilde o acento gráfico, por ejemplo, es necesaria, entre otras cosas, para diferenciar dos palabras que se escriben de la misma manera, pero que tienen significados diferentes, como el término ‘mas’, que, con tilde –más– es adverbio de cantidad; sin ella, –mas–, conjunción adversativa. O la partícula ‘que’, que, sin la tilde, puede ser conjunción (‘quiero que digas esto’) o pronombre relativo (‘el vecino que me ofendió’), y que, con ella, sirve para exclamar (¡qué belleza!) o para interrogar (¿qué es esto?). Ahora bien, esta interrogación puede ser explícita, como en el ejemplo dado, o implícita, como en la siguiente oración, en la que le falta la tilde: “…seguramente para el ciudadano desprevenido se trata de un tema que poco llama su atención porque no alcanza a visualizar de que forma afecta su cotidianidad, ni que efectos traerá sobre su vida” (LA PATRIA, Duván Emilio Ramírez, 16/2/2021). “…de qué forma…”, “…ni qué efectos…”, castizamente. En el mismo artículo, su autor le puso la tilde a la conjunción condicional ‘si’, que la convierte en adverbio de afirmación: “…para manifestar sí están de acuerdo o no…”. “…para manifestar si están de acuerdo…”, correctamente. ¿Son importantes las tildes? ¡Sí, señor! ***

En un artículo mesurado sobre la llegada de las vacunas a nuestro país, exento del veneno y de la inquina de otros, el columnista Juan Álvaro Montoya escribió: “En cualquier evento, resulta inexplicable que Colombia sea el último país latinoamericano en iniciar los ciclos masivos de inmunización, y mucho menos que el inicio se dé con la protección para solo 25 mil personas hoy y 86 mil adicionales en una semana, cifras que equivalen al 0,002% del total de la población nacional”(LA PATRIA, 18/2/2021). En esta construcción, hay una falta de ilación lógica entre “resulta inexplicable que…” y “mucho menos que…”, porque el segundo elemento de esa relación entraña un grado más de dicha inexplicabilidad, por lo cual el adverbio ‘menos’ debió ser sustituido por ‘más’, así: “…y mucho más que el inicio”, es decir, “y mucho más inexplicable que el inicio se dé con…”. Otro ejemplo de falta de ilación lógica, el siguiente: “Esta ha sido una época aterradora que no soñamos, no imaginamos fuera posible y menos que nos tocara vivirla, o, mejor, padecerla, porque en estricto sentido la hemos padecido” (Eje 21, Hernando Arango Monedero, 19/2/2021). En esta oración, el empleo del adverbio ‘menos’ es correcto, pero no el del adverbio ‘mejor’, pues su antecedente señala una situación negativa (‘época aterradora’), por lo que debió cambiarse por ‘peor’, pues, además de su ‘posibilidad’, nos tocó ‘sufrirla en carne propia’. Obviamente. ***

‘Societal’. Ya me había referido a este espurio e innecesario adjetivo (10/28/2020), que, parece, quiere introducir la inefable Florence Thomas, la defensora a ultranza del también inútil ‘lenguaje incluyente’. Esto escribió: “…generando estragos y un sismo familiar y societal de una amplitud aún inconcebible” (El Tiempo, “El incesto: una trágica banalidad”, 17/2/2021). Repito hoy el comentario que hice en ese entonces: “En el mismo artículo se inventó el adjetivo societal, que, creo, tampoco existe en francés: «Es evidente que cuando se trata del poder patriarcal y de hechos societales…». “…de hechos sociales”, señora”. Añado hoy que tampoco se dice así en inglés: en estos dos idiomas se dice, como en castellano, ‘social’, con diferentes pronunciaciones, por supuesto. Y en latín, ‘socialis-e’. No tiene, pues, asidero alguno la palabreja de la señora Thomas. ¿Y el título de la columna? ¿Es el incesto una ‘banalidad’? Ni siquiera con el significado del francés ‘banalité’, “algo que es accesible a todos; sin originalidad”. Esa afirmación me trajo a la memoria al predicador aquel que hablaba de “un detalle, como la muerte”. ¡Bendito!