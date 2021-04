Tanto o más que, éctasis, pleno, vedado-a, hasta a

De Cervantes: “–Déjeme, vuestra merced, señor licenciado, que no es razón que yo esté a caballo, y una tan reverenda persona como vuestra merced esté a pie” (I-XXIX). El adjetivo ‘tanto-a’ (‘tan grande o muy grande’) se apocopa únicamente cuando precede inmediatamente al término que refuerza (adjetivo), como en el ejemplo propuesto. Es usual en la locución comparativa ‘tanto o más que’ emplear la apócope de ‘tanto’, equivocadamente, por supuesto, como en la siguiente muestra: “…de manera que la realización de audiencias virtuales sea una situación tan o más frecuente que la presencialidad” (El Tiempo, editorial, 31/3/2021). Aun al oído le chirría esta construcción, al que sí le suena armoniosamente la castiza ‘tanto o más que’. Es el mismo caso de la locución ‘tanto es así que’, que algunos escriben o dicen ‘tan es así que’. En este giro, ‘tanto’, que en este caso es adverbio, se apocopa si precede al adverbio ‘así’, ‘tan así es que…”. Cosas de la gramática.

***

¿Qué tienen que ver berzas con gazpachos?, pregunta un refrán cuando alguno habla de cosas sin sentido o que no tienen nada que ver con el asunto del que se está hablando. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la figura literaria ‘éctasis’ con los pedófilos? Pregunto, porque el columnista Simón Gaviria Muñoz escribió: “Los componentes sadomasoquísticos, ritualistas, y de éctasis asociados a la muerte del menor, no tienen cura en la literatura científica” (LA PATRIA, 6/4/2021). ¿Quiso escribir ‘éxtasis’ (exaltación)? Lo ignoro. En todo caso, ‘éctasis’ sí queda ahí ‘como mosca en leche’, porque es una figura literaria que consiste en ‘alargar una vocal breve’, es decir, ‘acentuarla’. Viene del griego a través del latín ‘ectasis’, idioma en el que era indispensable en la métrica para lograr el ritmo característico de los distintos versos. Entre paréntesis, de cuando estudiaba la métrica latina, uno de los verbos que recuerdo era ‘elongatur’ (‘se alarga’). En castellano, enseña el diccionario de M. Moliner, “se trata, en realidad, de un cambio de sílaba átona en acentuada; como «maquina» por «máquina»”. En el mismo artículo, se pregunta: “Pero ¿qué ocurre si para ciertos pedófilos la reincidencia es plena?”. Según el contexto, pretendió expresar que la ‘pedofilia’ (‘paidofilia’, “atracción erótica o sexual que un adulto siente hacia niños o adolescentes”) no tiene cura, por lo que los que padecen esta condición están siempre propensos a la ‘reincidencia’. Por esto, el adjetivo ‘plena’ (‘llena, repleta, colmada’) no es el justo para calificarla. ‘Inevitable, ineludible, ineluctable, apremiante, acuciante’, sí.

***

De la siguiente manera el editorialista de El Tiempo comenta sobre las medidas que la alcaldesa de Bogotá tomó para disminuir la criminalidad en la capital del país: “…es el tipo de acciones que la ciudadanía quiere ver: presencia de la autoridad, más policías y mensajes claros de que no hay zonas vedadas para el crimen” (7/4/2021). Leí y releí la última parte de esta declaración. Y volví a leerla y a releerla, porque, si la entendí, y si es así como piensa la señora Claudia López, los bogotanos no tienen más remedio que liar bártulos y poner tierra de por medio, pues su ciudad se va a convertir en el paraíso de toda clase de maleantes, pues “no hay para ellos zonas vedadas” (prohibidas’). ¡Cómo le parece!

***

De la misma fuente, pero de otro día, lo siguiente: “…dos patrulleros hicieron uso excesivo de la fuerza y llegaron hasta a torturar a Ordóñez…” (El Tiempo, editorial, 21/3/2021). La concurrencia de estas dos preposiciones (‘hasta a’) pudo ser un ‘lapsus machinae’, pero no por ello deja de ser un error. La preposición ‘hasta’ puede ir acompañada de otras preposiciones, por ejemplo, ‘sirve hasta para remedio’, pero no con la preposición ‘a’, pues con ésta se convierte en pleonasmo, ya que en este caso tienen el mismo oficio, a saber, el de expresar el límite de la acción.