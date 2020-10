Suyo-de él, espléndido, si no-sino, concordancia, internalizar

Con frecuencia leo en los subtítulos de películas y series extranjeras la expresión ‘detrás suyo’ y otras con la misma construcción equivocada, que, si fuese castiza, se podría sustituir por ‘en su detrás’. Es menos frecuente en los redactores del país. No obstante, en su homenaje a la memoria de Guillermo Arturo Arcila, el columnista Hernando Salazar Patiño escribió: “Pero los que estuvimos cerca suyo tuvimos plena conciencia de la universal riqueza de su entendimiento” (LA PATRIA, 30/9/2020). Y es, digo, una construcción descarrilada, porque el pronombre ‘suyo’ es el genitivo (caso posesivo) del adjetivo ‘su’, que no admite ninguna preposición, por ejemplo, ‘el error fue suyo’ (‘de él’). Como en esa oración la idea que se quiere expresar es de lugar, se impone un complemento circunstancial que lo determine, en este caso introducido por la locución preposicional ‘cerca de’ y el pronombre personal de tercera persona ‘él’, así: “…los que estuvimos cerca de él…”. Si en la oración el caso es genitivo, se pueden emplear ‘suyo’ y ‘su’, indistintamente, verbigracia, ‘lo hizo a espaldas suyas’ o ‘a sus espaldas’. Ésta, la diferencia. Para su consuelo, señor Salazar, dos días después, en la leyenda de una viñeta dedicada al genial Quino, Vladdo garrapateó: “Delante suyo, uno se siente siempre un invasor” (El Tiempo, 1/10/2020). ¿En su delante? “Delante de él”, ¡hombre, por Dios!

***

Cita que de Richard Horton, editor de la revista The Lancet, hace el columnista Eduardo Posada Carbó: “Ninguna persona, ningún país puede sobrevivir en espléndido aislamiento” (El Tiempo, 2/10/2020). Busqué, porque creo que se trata de una traducción, los sinónimos del adjetivo inglés ‘splendid’, pero, y a pesar de que son muchísimos, no hallé ninguno con el que se pueda calificar un ‘aislamiento’, que puede ser, eso sí, ‘riguroso’, pero no ‘espléndido’ (‘liberal, rumboso, suntuoso, rico, magnífico, ostentoso, regio, soberbio; brillante, resplandeciente, generoso’). Y aunque ese aislamiento sea en una isla privada, no deja de ser ‘privación de la libertad’, que nunca será ‘espléndida’. “Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión”, cantaban. ***

Perdí ya la cuenta de las veces que he tratado la diferencia entre la conjunción adversativa ‘sino’ y la locución condicional negativa ‘si no’. Y, a pesar de que la considero un despilfarro de tiempo, persevero en mi insistencia, especialmente cuando el escritor que las confunde debería saber algo tan elemental, como el ex ministro de Defensa del presidente que menciona, señor Gabriel Silva Luján, que así escribió: “Líderes del Centro Democrático se han reunido con sus pares no para ver cómo los convencen de apoyar al país, si no para rogar que intervengan a favor del expresidente Uribe en su proceso judicial…” (El Tiempo, 28/9/2020). Sin necesidad de explicación (¿o la repito?), esta oración pide la conjunción adversativa ‘sino’. La confusión se debe, es mi teoría, a la pronunciación de la conjunción, que la mayoría acentúa como si fuera palabra aguda (‘sinó’), por lo que suena como la locución. ¿Sabrá analizar gramaticalmente este columnista? Lo dudo.

***

Con frecuencia el término ‘igual’ se emplea como adverbio, uso que se convierte en abuso. Pero es un adjetivo, por lo tanto, variable en número (‘igual, iguales’), norma gramatical olvidada por la columnista María Leonor Velásquez Arango en esta frase: “…hay otras personas en situaciones igual o más difíciles que nosotros…” (LA PATRIA, 30/9/020). El sustantivo calificado por ‘igual’ es plural (‘situaciones’), con el que debe concordar en número, así: “…en situaciones iguales o más difíciles…”. Es la lógica de la gramática.

***

¿Será castizo el verbo ‘internalizar’? Parece que sí, y lo dan como sinónimo de ‘interiorizar’, según esta muestra de El Tiempo: “…además de su propia cultura, tenían internalizadas, hasta convertirse en hábitos, las medidas de bioprotección…” (Editorial, 1/10/2020). Y ¿será entrada de la próxima edición de El Diccionario? Habrá que esperar.