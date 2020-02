¿Sintiente o sentiente?, eufonía, entre más, a nivel de

Hace unos cuantos días, en una de sus colaboraciones para la ‘Voz del lector’, el ‘Profesor’ soltó la siguiente pregunta: ¿Sintiente o sentiente? (LA PATRIA, 27/1/2020). ‘Sintiente’, sin ninguna duda, participio presente del verbo ‘sentir’, como ‘hirviente’ lo es del verbo ‘hervir’. Esta clase de verbos irregulares -la novena en la clasificación de don Andrés Bello- cambian la ‘e’ de la raíz (en unos, la última, como en ‘preferir’) por el diptongo ‘ie’ en algunas de sus inflexiones, así: ‘siento, sientes, siente… sienten; sienta, sientas, sienta… sientan; siente tú, sienta él, sientan ellos’; y por ‘i’ en otras: ‘sintió… sintieron; sintamos, sintáis; sintiera, sintieras, sintiera, sintiéramos, sintierais, sintieran; sintiere, sintieres, sintiere, sintiéremos, sintiereis, sintieren; sintiese, sintieses, sintiese, sintiésemos, sintieseis, sintiesen; sintiendo’ y ‘sintiente’. Enseña el insigne gramático: “Tienen estas irregularidades los verbos terminados en ‘ferir, gerir o vertir’, y además ‘arrepentirse, herir, mentir, requerir y sentir’, con sus respectivos compuestos”. Queda informado, espero, el ‘Profesor’, y la pregunta, respondida.

* * *

La eufonía es la “sonoridad agradable que resulta de la acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras”. Para lograr este sonido armónico en la unión necesaria de dos palabras, es indispensable quebrantar algunas normas gramaticales, una de las más usuales, emplear el artículo masculino (determinado o indeterminado) para un sustantivo femenino. Esta necesidad es manifiesta en la siguiente frase de Oasis: “Sogyal, Rimpoché (…) y un buen guía en la arte de morir con serenidad y desapego” (LA PATRIA, 7/2/2020). A su redactor, Gonzalo Gallo, quizás no le sonó mal ‘la arte’, pero, con seguridad, a la mayoría de sus lectores, sí, por la concurrencia de las dos ‘aes’. Para evitar esta cacofonía (disonancia), se usa el artículo masculino para las palabras femeninas que empiezan por ‘a’ en sílaba acentuada, por ejemplo, ‘el agua, el alma, el harpa, un ánfora, un ágora’, y, por supuesto, ‘el arte’, cuando se usa como femenino, y, con mayor razón, cuando se toma como masculino, pues es un vocablo ‘ambiguo’ (masculino o femenino), por lo cual decimos ‘las bellas artes’, ‘el arte decorativa’ y ‘el arte abstracto’. Nota: Los clásicos no observaban esta norma, Cervantes, por ejemplo, escribió: “…y, saliendo a buscarle, guiados por el sonido de la harpa…” (La Galatea, Libro V).

* * *

Es también para mí cacofónica la locución ‘entre más’. Y no sólo cacofónica, es, además, gramaticalmente incorrecta, no importa su extendido uso. La encontré en la siguiente ‘frase’, una de las escogidas por el periodista Fernando-Alonso Ramírez en el comentario del libro ‘El sonido de las olas’ de Margarita García Robayo: “Entre más sabe uno, más se decepciona” (LA PATRIA, Hablemos de libros, 8/2/2020). Afirmo que es gramaticalmente incorrecta, porque el oficio de las preposiciones -y ‘entre’ es una de ellas- es introducir complementos, no modificar adverbios, oficio del mismo adverbio. No puede, por tanto, reemplazar a ‘mientras’, el adverbio indicado en esa construcción: “Mientras más sabe uno…” o “cuanto más sabe uno…”. La locución ‘entre más’ es inculta, por lo que debe evitarse en una obra literaria. Otra de las frases seleccionadas del mismo libro, ésta: “…y nadie se monta en cima de nadie…”. Como no leí el libro, y seguramente no lo leeré, ignoro si la locución preposicional ‘encima de’ -que equivale a la preposición ‘sobre’- estará en el libro como está en la cita, lo que sería imperdonable. O, por lo menos, deplorable.

* * *

De la siguiente manera redactó el presbítero Luis F, Gómez: “Muchas son las necesidades insatisfechas a nivel de educación y de salud” (LA PATRIA, 9/2/20/20). Los viejos recordamos que, antes de la aparición de la omnipresente y malhadada locución ‘a nivel de’ para desgracia del castellano, lo mismo lo expresábamos de este modo: “Muchas son las necesidades insatisfechas en la educación y en la salud”.