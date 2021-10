A ser-hacer, lenguaje incluyente, cuidar, cincuentavo-quincuagésimo

Como en el empleo equivocado de ‘si no’ por ‘sino’, en el de ‘hacer’ por ‘a ser’ no es ‘la vaca la que tiene la culpa’, sino la pronunciación. O la ignorancia. Cualquiera de las dos. Uno de los columnistas nuevos de LA PATRIA, Juan Sebastián Valencia, escribió: “…ya que las exigencias del mercado van hacer aún mayores con el paso de los años” (12/10/2021). “…van a ser…”, como quien dice ‘serán’. Son muy distintos los verbos ‘ser’ y ‘hacer’. A propósito de esto, es frecuente la omisión de la preposición ‘a’ en las construcciones en las que intervienen verbos que empiezan por ‘a’ o ‘ha’, como ‘hacer’, y en otros casos semejantes, por ejemplo, algunos escriben ‘vamos hacer una escuela’ en vez de ‘vamos a hacer’, lo correcto, quizás por la concurrencia de las dos ‘aes’, inevitable.

***

El escritor Daniel Samper Pizano escribió en ‘Los Danieles’ –según la señora Florence Thomas– algo en contra del ‘lenguaje incluyente’, del que con sobrada razón y muy buen criterio dice que ‘estropea el español, sobra, aburre y agobia’ y que ‘retuerce la milenaria estructura del español’. Ella dedicó su artículo de El Tiempo (12/10/2021) a tratar de refutarlo con la frase que irónicamente se le atribuye también a la política, diciéndole que el español es “una lengua viva y dinámica que refleja los cambios sociales y culturales”. Estamos de acuerdo. Pero, como lo he sostenido siempre, las innovaciones son aceptables solamente cuando enriquecen el idioma, y siempre de acuerdo con su naturaleza y con su sello, como lo prescribió para el latín el poeta latino Horacio hace dos mil años. El ‘lenguaje incluyente’ lo empobrece, atenta contra su naturaleza, le quita su ‘brillo y esplendor’ y lo despoja de su sello. Ella, seguramente, no se ha detenido a pensar en todas las implicaciones desastrosas que ‘su’ lenguaje tiene, porque no es sólo decir ‘niños y niñas’… Por ejemplo, en su artículo garrapatea: “En primer lugar, a todas y todos los que piensan…”: debió redactar así: “…a todas y todos las y los que…”. ‘Traicionero’, este lenguaje, señora. Dice también: “…en algunas cosas estoy de acuerdo con Daniel. Nada de x, nada de @, y el todes solo cuando sea necesario según los contextos como con el lGBTI-Qx”. ¡Lo que hay que leer! Según eso, tendremos que inventar nuevas vocales, porque las cinco del alfabeto no serán suficientes para identificar tantas ‘diferencias’, y referirnos a quienes las tienen sin herir sentimientos. Dejémonos de pendejadas y hablemos y escribamos castellano.

***

Los encargados de ‘cuidar’ leyes, decretos, ordenanzas, protocolos, etc. son los legisladores. Los ciudadanos los obedecemos, los acatamos, los seguimos, los respetamos. Un pie de foto de ‘Protagonista’ de LA PATRIA dice así: “Anímese a participar y no olvide cuidar los protocolos de bioseguridad contra la covid-19” (13/10/2021). ‘Cuidar’ es “poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo”, verbigracia, en la manera como nos ponemos el tapabocas, ‘acatando’ los protocolos dispuestos por la autoridad. Ejemplo este que ilustra lo que quiero enseñar en estos renglones.

***

La desinencia ‘–avo-a’ se aplica a los números cardinales para hacerlos ‘distributivos’, es decir, para significar con ella las partes iguales en que se divide una unidad, por ejemplo, ‘a cada concursante le correspondió la doceava parte del premio’. Y no debe emplearse para indicar el orden o sucesión de cosas o hechos, pues esto es oficio exclusivo de los números ordinales. La columnista de El Tiempo Claudia Hakim los confundió, y usó el distributivo por el ordinal en la siguiente frase: “…para la celebración de su cincuentavo aniversario” (Renovación del Centro George Pompidou, 15/10/2021). Analizado debidamente, un ‘cincuentavo aniversario’ es un imposible. La periodista debió escribir “el quincuagésimo aniversario”, que sí es real. El año entrante celebrarán el quincuagésimo primero, luego, el quincuagésimo segundo, etc. La lógica de las normas gramaticales.