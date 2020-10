Retracto, reversionar, que, talanqueras, tratarse de

Según El Diccionario, el sustantivo ‘retracto’ se usa sólo en Derecho con la siguiente acepción: “Derecho que compete a ciertas personas para quedarse, por el tanto de su precio, con la cosa vendida a otro”. Y enumera todas las clases que hay de ‘retracto’, como el ‘arrendaticio’, el ‘convencional’, el ‘de aledaños’, etc. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lo empleó en lugar de ‘retractación’, el término que sí expresa su idea en esta oración: “Lo anterior para evitar cualquier decisión apresurada, por lo que también se consagraba el retracto en cualquier momento del proceso…” (El Tiempo, Vivir dignamente, 11/10/2020). Trata en este artículo del derecho de cada ser humano a decidir sobre su vida en circunstancias extremas, por ejemplo, a no prolongarla con medios extraordinarios, pero también a su voluntad de ‘retractarse’ de esa decisión, es decir, a acudir al recurso de la ‘retractación’, expresada por escrito o de palabra. A pesar, por lo tanto, de que los dos sustantivos vienen del mismo verbo latino ‘retrahere’ (‘tirar hacia atrás, retirar, retraer’), su empleo los diferencia.

***

Encabezado del artículo de Silvia García Herráez sobre esta cantante: “Beatriz Luengo y su respuesta feminista a ‘Hawái’ de Maluma. “No es la primera vez que la cantante, compositora y actriz española reversiona temas de otros artistas…” (El Tiempo, Entretenimiento, 11/10/2020). Aun admitiendo la existencia de este feísimo verbo, pues tenemos el sustantivo ‘reversión’ (“restitución de algo al estado que tenía”), me parece que no es el apropiado para expresar la idea de la artista. Creo, aunque no conozco la letra (¿temas?) de esas canciones ni la conoceré, que el verbo que sí la expresa es ‘contraponer’, es decir, “poner sus temas contra los de Maluma para estorbarles su efecto”. ¿Estaré equivocado? Talvez no. Sin embargo, según Fundéu, el verbo ‘reversionar’ no se formó de ‘reversión’, sino del neologismo, feísimo también, ‘versionar’, entrada ya de la última edición del diccionario de la Academia de la Lengua con esta definición: “Hacer una versión nueva de una obra artística, especialmente musical”. De acuerdo con esto, ‘reversionar’ sería “hacer otra versión de esa versión nueva de una canción”, en este caso. Lo dudo, porque Maluma no ‘versiona’, sino que ‘compone’, creo. ¡A propósito!, en su penúltima columna, Adolfo Zableh Durán, al hablar de un ‘trino ingenioso’ de alguien –él escribe ‘tuit’–, dice que “el resto empieza a ‘reversionarlo’, copiarlo, reencaucharlo…” (El Tiempo, 17/10/2020). ¿Qué significado tendrá aquí el feísimo ‘reversionar’?

***

Es usual entre los que escriben emplear el pronombre relativo ‘que’ sin la preposición que indica que es un complemento, como en la siguiente oración: “Es lo que siempre hemos llamado la omisión, que se llega por muchos caminos” (LA PATRIA, Luis Felipe Gómez Restrepo, 10/10/2020). Sin la preposición ‘a’, el pronombre relativo ‘que’ hace el oficio de sujeto de una oración subordinada. Correctamente, la oración cuestionada debió ser escrita así: “Es lo que siempre hemos llamado la omisión, a la que (o a la cual) se llega por muchos caminos”. Parodiando esta frase, y para ver mejor la diferencia, pongo ésta de ejemplo: “Es lo que se llama omisión, que se puede presentar de muchas maneras”: en esta oración, el pronombre relativo ‘que’ es el sujeto del verbo ‘presentarse’. Es la lógica de la gramática.

***

La columnista de El Tiempo Claudia Isabel Palacios Giraldo les puso hoy (15/10/2020) a sus lectores tres talanqueras, la primera, la más difícil de superar: 1) “…pues las propias familias y/o lo/las médicos…”. 2) “…cuando el/la paciente…”. 3) “Ello/as seguramente entienden…”. ¡Qué tontería, Claudia Isabel!

***

Y así garrapateó otra columnista de El Tiempo: “…y de repente, porque de eso se trata mirar una retrospectiva, las piezas del ‘collage’ cobran sentido” (Yolanda Reyes, 19/10/2020). Castizamente: “…porque eso es mirar una retrospectiva…”. Y no hay quien le enseñe.