Resoluto, rezongo, inmorible, comparación, a-de

En un artículo de autor anónimo de la sección de LA PATRIA “Hace 25 años”, dedicado a la memoria de don Ernesto Gutiérrez Arango, el doctor José Fernando Gómez Bermúdez encontró dos palabras que le llamaron la atención, quizás por su rareza: ‘resoluto’ y ‘rezongo’. Dice así el texto: “Ernesto Gutiérrez tenía un además resoluto, enmarcado por su barba blanca. Suya era también cierta impaciencia que lo llevaba al rezongo” (LA PATRIA, 30/3/2022). Según el citado profesional del Derecho, en lugar de ‘además’, debe leerse ‘ademán’, y con razón, porque ‘además’ es ‘además’ y nada más. ¿Estará bien empleado ahí el adjetivo ‘resoluto’? No me parece, porque, como adjetivo y aun como participio, afecta primordialmente a personas. El Diccionario le asigna estas acepciones: “(Del participio irregular* de resolver; latín, resolutus). 1. Dicho de una persona: Que obra con decisión y firmeza. // 2. Dicho de una persona: Que tiene desenvoltura, facilidad y destreza. // 3. Compendioso, abreviado, sucinto”. Adjetivos estos últimos que de ninguna manera califican ademanes. Sin embargo, y para no quitarle la ‘barba blanca’ a la descripción, y buscando un sinónimo de ‘resoluto’ –que tiene muchos, y que hay que saber emplear– más apropiado, podríamos cambiar la frase de esta manera: “…tenía un gesto definido, enmarcado por la barba blanca”. Y, por el contexto, ‘rezongo’ (‘acción y efecto de rezongar’) sí está bien empleado en la descripción, porque ‘rezongar’ es “gruñir, refunfuñar a lo que se manda, ejecutándolo de mala gana”. Y ‘refunfuñar’ –cuyo sustantivo es ‘refunfuño’– quiere decir “emitir voces confusas o palabras mal articuladas o entre dientes, en señal de enojo o desagrado”. *Nota: En su “Mega gramatical y dudas del idioma” (1985), el lexicógrafo Emilio M. Martínez Amador no incluye en su lista de verbos castellanos con participio irregular a ‘resolver’, por lo cual se puede decir que el participio ‘resoluto’ es anticuado, a saber, que ya no se emplea para la formación de los tiempos compuestos.

***

Párrafo aparte merece el comienzo de la nota conmemorativa, que, a la letra, dice: “Inmortal, mas no inmorible”, expresión que el autor anónimo le atribuye a Juan Gossaín, dedicada a Alejo Durán. ¿Es castizo el adjetivo ‘inmorible? Hay que tener en cuenta primero que no todas las palabras castizas están asentadas en los diccionarios, como ‘invivible’, castiza en un ciento por ciento, y que aparece por primera vez apenas en la última edición de El Diccionario. Pero el adjetivo en cuestión no está bien construido, porque, aunque consta del prefijo ‘in-’, que significa ‘privación’, la terminación ‘-ble’ no le es apropiada, ya que indica una posibilidad pasiva, es decir, la capacidad de recibir la acción de un verbo transitivo, lógicamente, y ‘morir’ es intransitivo. Como ‘habitable’, ‘lugar en el que se puede habitar’; pero ‘inhabitable’, por el prefijo, ‘lugar en el que no se puede habitar’. Con los verbos intransitivos la desinencia ‘-ble’ forma adjetivos generalmente con valor activo, por ejemplo, ‘vivible’ –que no está en El Diccionario–, lugar en el que se puede vivir. Conclusión: ni ‘morible’, ni ‘inmorible’.

***

En castellano, las comparaciones se establecen con la conjunción ‘que’, por ejemplo, ‘hoy estamos más mal que ayer’. Y en castellano también, ‘mayor’ y ‘menor’ son los grados comparativos de ‘grande’ y ‘pequeño’, respectivamente. Por esta razón, el segundo elemento de la comparación debe unirse al primero con la conjunción ‘que’, no con ‘a’, como en este titular: “Utilidad de la Feria menor a la anunciada” (LA PATRIA, 6/4/2022). “…menor que la anunciada”, castizamente.

***

“Respetuosos a las decisiones judiciales” se lee en una carta que, según la W Radio (8/4/2022), más de cincuenta abogados le dirigieron al Consejo Superior de la Universidad Sergio Arboleda. Y ninguno de esos jurisperitos le corrigió al redactor de la epístola el mal empleo de la preposición ‘a’ en esa frase: así como decimos ‘devoto de la Virgen María’, porque ella es el objeto de dicha devoción, debemos decir ‘respetuosos de las decisiones’, porque éstas son el objeto de ese respeto.