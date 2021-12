Rejuntancia, Riosucio, hacia, vocativo, si no-sino

Lo único que sé de Yolanda Pérez Mosquera es que tiene 37 años, es de Río Sucio (así lo escribe ella), Chocó, y que aspira a una de esas ‘chanfainas’ que se consiguen con votos, votos que pretende allegar con este mensaje: “En este proyecto político nos convoca la tarea de hacer una gran rejuntancia de toda esa periferia olvidada y excluida de la que vengo y a la que pertenezco. Mi objetivo es hacer de esas periferias nuestro centro” (14/12/2021). ¿Qué educación tendrá? No importa, pues a esos puestos cualquiera puede aspirar, analfabeta o no, y aun criminales reconocidos, cultos o incultos. Me interesan sólo la palabra ‘rejuntancia’ y el nombre del municipio chocoano, escrito en dos palabras –Río Sucio– en el mensaje citado. En el departamento del Chocó hay tres municipios con el nombre ‘río’: Río Quito, Río Iró y Riosucio. Nada más. ¿Y ‘rejuntancia’? ¿Será un regionalismo de la costa del Pacífico por ‘agrupación’? Lo ignoro. El verbo ‘rejuntar’, transitivo, significa, en construcción, “repasar y tapar las juntas de un paramento”. Y, como pronominal, lo mismo que ‘arrejuntarse’, “establecer un hombre y una mujer relaciones sin estar casados” (M. Moliner), ‘amancebarse’. Pero ningún diccionario trae la palabra que exprese la ‘acción’ de ‘rejuntarse’ o ‘arrejuntarse’, que, como ‘amancebamiento’, debe ser ‘rejuntamiento’, más lógico que ‘rejuntancia’. Digo yo.

***

Aludiendo a la realidad de Aerocafé, el columnista Marco A. Londoño Zuluaga escribió: “…permitiendo posicionar nuestro departamento hacia el país y el mundo” (LA PATRIA, 13/12/2021). Correctamente: “…posicionar (…) en el país…”, porque este verbo significa ‘asentar’, lo cual sólo se puede expresar con la preposición ‘en’, que no implica movimiento, como ‘hacia’, que indica ‘dirección o tendencia’, lo que se expresa con un verbo que signifique eso, por ejemplo, ‘encauzar, encaminar, dirigir’. Es la sintaxis.

***

Titular de Eje 21: “Señor Acevedo que deshonra. ¿Dónde quedó su ética?” (Edgard Hozzman, 17/12/2021). Con la ‘coma’ del vocativo, la tilde del ‘qué’ admirativo y los ‘signos de admiración’, ese titular habría quedado que ni pintado, así: “Señor Acevedo, ¡qué deshonra!”. Sin esos detallitos, además, significa que el “señor Acevedo deshonra”. ¿Quiso decir esto el periodista? No lo creo. Y, en el texto, la falta de esa ‘coma’ diezmó el personal de RCN de Bogotá y lesionó a los restantes, pues la redacción es ésta: “28 asesinatos de seres humanos señores de RCN, y más de 300 heridos”. ¿Estoy exagerando? Es posible, pero así quedó redactado e impreso por los siglos de los siglos. Nota: La eliminación de la ‘coma’ del vocativo es más frecuente de lo deseable. La columnista Beatriz Chávez Echeverri transcribió una hermosa oración del autor de El Principito, que termina así, según la transcripción: “Enséñame señor el arte de los primeros pasos” (LA PATRIA, 18/12/2021). Evidentemente faltan las dos comas del vocativo ‘señor’: “Enséñame, Señor, el arte…”.

***

Parece que la señora Beatriz no me lee –¿por qué tendría que hacerlo? –, porque hace un año le corregí esta construcción: “Ya no se dice llegó diciembre si no ¡llegué a Diciembre!” (19/12/2020), pues en ella empleó la locución condicional negativa ‘si no’ en lugar de la conjunción adversativa ‘sino’, la que pide esa oración. Pues bien, el mismo error gramatical se encuentra en una de las últimas frases de la oración citada: “No me des lo que yo pido, si no lo que necesito”. “…sino lo que necesito”, castizamente. Lo que desconozco es si el error es suyo o de quien tradujo la oración, que en inglés dice así: “Do not give me the things I desire, but the things I need”. Esta conjunción inglesa, ‘but’, se traduce por ‘pero’, ‘sino’ o ‘mas’; nunca, por ‘si no’. Y en francés, lengua en la que debió ser escrita, reza de esta manera: “Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j’ai besoin”. Y esta conjunción francesa, ‘mais’, se traduce por ‘pero, mas, sino’; nunca, por ‘si no’.