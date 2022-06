Reelegido-reelecto, seleccionado-selecto, ex - ex

En una información de RCN divulgada en las noticias de la noche (7/6/2022) sobre el arresto del congresista caldense Mario Castaño, la periodista de esa sección del noticiero dijo que “había sido reelecto”. El verbo ‘reelegir’, por provenir de ‘elegir’ –uno de los sesenta y pico que tienen dos participios pasivos, el regular y el irregular–, hace los suyos, respectivamente, ‘reelegido’ y ‘reelecto’: el primero, además de hacer las veces de adjetivo (‘el concejal reelegido’), sirve para la formación de sus tiempos compuestos, verbigracia, ‘fulano de tal fue reelegido presidente de la asociación de panaderos’; el segundo solamente se puede usar como adjetivo, ‘el reelecto congresista Mario Castaño fue detenido’. Anota Emilio Martínez Amador: “Se hace una excepción con los participios irregulares ‘frito, preso, provisto y roto’, que se usan en los tiempos compuestos de los respectivos verbos con más frecuencia que los participios regulares ‘freído, prendido, proveído y rompido’” (Mega gramatical y dudas del idioma).

***

Los adjetivos ‘seleccionado-a’ (también participio pasivo) y ‘selecto-a’ tienen la misma procedencia, a saber, el verbo latino ‘seligere’ (‘coger separando, escoger, elegir’). Esto no obstante, no se deben emplear siempre el uno por el otro, pues con el primero se designa la persona o cosa que ha sido elegida entre varias para determinado fin; el segundo, en cambio, se dice de aquello “que es o se reputa como mejor entre las cosas de su especie”. De calidad superior. Así, hablamos de ‘música selecta’, ‘un auditorio selecto’ o ‘un vino selecto’. En el artículo titulado “Colombia, el país de la OCDE que más crecerá” (LA PATRIA, Mundo, 9/6/2022), y en el gráfico correspondiente de CEPAL, con letra inapropiada para octogenarios, se informa: “Tasas de pobreza en distintos países. Proyección cierre 2022 bajo un escenario de 2.0% de inflación adicional; Países selectos”. Honduras, Guatemala, República Dominicana, y nueve más, Colombia, entre ellos. Evidentemente, el adjetivo ‘selectos’ no es el término adecuado en esa información, y debió ser sustituido por ‘seleccionados’, por lo arriba explicado, aunque de ‘selecto’ sean sinónimos ‘seleccionado’ y ‘elegido’, porque los sinónimos no lo son en un ciento por ciento, y hay que saber elegirlos según el contexto. No todo lo escogido o seleccionado es ‘selecto’.

***.

La vigésima segunda edición del diccionario de la Academia de la Lengua (2001) define así la entrada ‘ex’: (De ex, preposición latina). Adjetivo. Que fue y ha dejado de serlo. ‘Ex ministro, ex marido’. // 2. com. Persona que ha dejado de ser cónyuge o pareja sentimental de otra”. Pero en la siguiente edición (2014) esa entrada en su primera acepción desaparece –se conserva sólo para la segunda–, y es reemplazada por ‘ex-’, de la que dice que es ‘prefijo’, con la misma definición del adjetivo. A propósito de esto, la columnista Adriana Villegas Botero escribió lo siguiente: “Separar o eliminar el prefijo «ex» del término al que debe permanecer adherido evidencia desconocimiento o negación frente a normales cambios que llegan con el paso del tiempo” (LA PATRIA, 12/6/2022). Me planto el guante, porque escribo y seguiré escribiendo ‘ex guerrillero’ y ‘ex presidente’, como se hizo durante siglos. ¿Capricho, testarudez? Tal vez, pero tengo mis argumentos: el latín tiene la preposición de ablativo ‘ex’, por ejemplo, ‘ex consule’ (‘antiguamente cónsul, ex cónsul’). El prefijo se une a sustantivos desprovistos de circunstancias alterables, como ‘extemporal, desinterés, insensatez’, etc. Los prefijos nunca se escriben separados de la palabra a la que se unen, como sí se hace con ‘ex’ cuando se antepone a nombres pluriverbales, verbigracia, ‘ex alto funcionario’, ‘ex alto comisionado’, ‘ex vicepresidente’ (compuesta), o a siglas, ‘ex-FARC’. Para evitar estas excepciones, es decir, para simplificar, seguiré la doctrina hasta ayer no más correcta. Si no está roto, ¿por qué repararlo? Nota: estos apuntes se pueden aplicar también a ‘pro’, que, después de varios siglos de desempeñarse como preposición, pasó a ser prefijo: si antes escribíamos ‘campaña pro infancia, ahora, ‘campaña proinfancia’. Pero se debe escribir ‘campaña pro derechos ajenos’. Las innovaciones son aceptables cuando le aportan algo positivo al idioma. Si no, ¿para qué?