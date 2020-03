Recipiendario, dequeísmo-que galicado, bajo, a

‘Recipiendario’ tiene una sola acepción, la siguiente: “Persona que es recibida solemnemente en una corporación para formar parte de ella”. Nada más. Viene del participio pasado del verbo latino ‘recipere’ (recibir), ‘recipiendus, recipienda, recipiendum’ (‘que ha de ser recibido-a’). El doctor Jorge Raad Aljure le asignó otro significado en esta afirmación: “El médico es el recipiendario excelso del bien de los demás” (LA PATRIA, 3/3/2020). Si no estoy descarrilado, el término clásico y que expresa la idea del columnista es ‘depositario’, con la definición que le da el diccionario de María Moliner: “Persona en quien se ha depositado un sentimiento como "amor, confianza" o "cariño"”. Y yo le agrego ‘la fe de sus pacientes’, para el caso que me ocupa.

* * *

Un ejemplo claro de dequeísmo: “Esa delicada determinación llevó a que las voces más críticas con esa jurisdicción digan que tenían razón cuando advirtieron de que esa instancia solo buscaría beneficiar a los ex guerrilleros…” (LA PATRIA, editorial, 5/3/2020). En esta oración es evidente el ‘dequeísmo’ (“cuando advirtieron de que”), pues sobra la preposición ‘de’, porque el verbo ‘advertir’ es ‘enunciativo’ (‘afirma’ o ‘niega’), como ‘decir, manifestar, anunciar, proclamar’: ‘advierto que’, ‘digo que’, ‘manifiesto que’, etc., como decir ‘digo esto’, ‘manifiesto esto’… Elemental. De la misma fuente, días después, esta muestra de ‘que galicado’: “No obstante, fue solo unos 120 años después (1975) que las Naciones Unidas reconoció como justos los reclamos laborales de las mujeres” (8/3/2020). El ‘que galicado’ consiste en la contraposición de la partícula ‘que’ al verbo ‘ser’ en ciertas oraciones, especialmente las que indican ‘modo’, ‘lugar’ o ‘tiempo’, es decir, aquellas en las que la dicha partícula ‘que’ se emplea en lugar de los adverbios de ‘modo’ (‘como’), ‘lugar’ (‘donde’) y ‘tiempo’ (‘cuando’). Ejemplos de construcción correcta: ‘Así es como se hace’ (modo); ‘fue en la plaza de San Marcos donde no encontramos’ (lugar), y “…fue solo unos 120 años después (1975) cuando…” (tiempo). Y se llama ‘que galicado’, porque en francés esa construcción sí es castiza.

* * *

El turno ahora es para el editorialista de El Tiempo. De los recuerdos de mis estudios de castellano, uno que ha perdurado todo este tiempo es éste: “Muchachos, no se dice ‘bajo este punto de vista’, sino ‘desde este punto de vista’, porque debajo del punto de vista nada se ve’”. Parece que al editorialista mencionado no le enseñaron lo mismo, o lo olvidó, porque así redactó: “Bajo este punto de vista, aquí no hay un tema nuevo” (El Tiempo, editorial, desempleo, 3/3/2020). Y ésta, una norma vieja.

* * *

El destacado de una crónica de El Tiempo dice lo siguiente: “Estas personas distribuían marihuana y cocaína, con una tonalidad blanca y otra de color abano para más rendimiento” (El Tiempo, general Manuel Vásquez, 5 /3/2020). El error de ortografía es tan evidente, que sobra mencionarlo. Lo hago, no obstante, para señalar la diferencia que hay entre el sustantivo ‘abano’ y el adjetivo ‘habano-a’, el término adecuado en esa oración. El primero, poco usado, es sinónimo de ‘abanico’, y designaba también “el aparato en forma de abanico que, colgado del techo, sirve para hacer aire”. El segundo, el adjetivo que califica las cosas que tienen el color del tabaco claro. Como sustantivo, con él denominamos el “cigarro puro elaborado en la isla de Cuba en hoja de la planta de aquel país”. Como colombianismo, es una variedad del plátano, el ‘banano’, “fruta que se come cruda”, dice El Diccionario.

* * *

Titular de El Tiempo: “Ponen a dólares en cuarentena en EE.UU.” (Internacional, Eduardo Soto, 8/3/2020). Cuando lo leí, pensé que se trataba de un sujeto apodado “Dólares”, portador de la enfermedad que asusta a la humanidad por estos días. Pero no. Se trata de los dólares que llegan a Estados Unidos de países asiáticos, información que debió se redactada así: “Ponen dólares en cuarentena…” o “ponen unos dólares en cuarentena”. ¡Ah, las preposiciones!