Quien, equino, tipo, tramitar, trasegar

El ubicuo pronombre relativo ‘quien’, que desplazó al relativo ‘que’, se usa únicamente para reemplazar a personas. No a animales irracionales ni a cosas. El columnista de LA PATRIA Vladimir Daza Villa escribió: “Mientras se conseguía un generoso comprador, la potra –quien venía del Ubérrimo– fue acogida…” (26/9/2021). Sobra decir que en esta oración subordinada el pronombre relativo ‘que’ es el apropiado. Así como el verbo ‘escuchar’ está invadiendo los predios de ‘oír’, y la locución preposicional ‘a través de’ está condenando al olvido a la preposición ‘mediante’ y a la locución preposicional ‘por medio de’, así el pronombre relativo ‘quien’ le está ‘haciéndole el cajón’ a los pronombres relativos ‘que’ y ‘cual’ (‘el cual, la cual’), muchas veces en forma incorrecta, como en este ejemplo: ‘Sólo pueden viajar las personas quienes tengan salvoconducto’: ‘las personas que’, obviamente. El escritor, si quiere darles a sus lectores un producto bueno, debe valerse de todos los medios que el idioma le proporciona para lograrlo.

***

Una ‘oveja’ es un ‘ovino; una ‘vaca’, un ‘bovino’, y una ‘yegua’, un ‘equino’. Los tres términos, cuando son sustantivos, indican la especie a la que pertenecen esos animales. Razón esta por la cual el redactor de ‘Sucesos’ de LA PATRIA se equivocó al escribir esto: “El grupo de atención y rescate encontró a la equina…” (27/9/2021). “…encontró al equino…”, así. Como adjetivo, ‘equino-a’ califica lo relativo o perteneciente al caballo, por ejemplo, ‘las diferentes razas equinas’. En la misma crónica, su autor redactó así: “…la yegua fue llevada a un centro veterinario. Sin embargo, el tipo no garantizó la atención médica posterior, y el animal murió”. ¡Qué falta de respeto con ese pobre albéitar, tratarlo de ‘tipo’! Después de cinco años de estudios y de no sé cuántos de ejercicio de su profesión, merece que se le diga ‘especialista’, ‘profesional’ o ‘médico’… o “el veterinario”. Días después, narrando lo sucedido en la vía a la Merced, el mismo cronista escribió: “Tres tipos salieron a la vía y armaron un retén ilegal para quitarles todo a los que pasaban por ahí” (2/10/2021). Casi nunca leo los sucesos descritos en la última página del periódico, pero algunos que sí lo hacen con frecuencia me cuentan que ese término –‘tipo’– es prácticamente el único que el autor emplea para referirse a los protagonistas de sus historias. ‘Tipo’, además de los significados propios –‘muestra, modelo, ejemplo, espécimen, arquetipo’–, cuando con él se alude a una persona, tiene un sentido peyorativo, cuyos sinónimos son ‘ridículo, tipejo, mamarracho, extravagante, adefesio, títere, calandrajo’. En resumen, pan al pan, vino al vino.

***

La novel columnista de El Tiempo Elizabeth Castillo Vargas escribió sobre la ‘rabia’ (‘ira, enojo, enfado grande’) en su artículo del 2 de octubre de 2021, y muchas veces habló de cómo ‘tramitarla’. Una muestra: “La violencia es otra cosa, es una consecuencia de la rabia y de que quien la ejerce no sabe tramitar ese enojo”. Los sentimientos no se ‘tramitan’, tal vez se ‘controlan’: ‘controlar, en este caso, con el sentido de “dominarse, moderarse, no abandonarse a impulsos o arrebatos” (M. Moliner). ‘Tramitar’ es “hacer pasar un negocio por los trámites debidos”, es decir, las diligencias –las ‘vueltas’– que hay que hacer para llevar un negocio a feliz término. ¿Tramitar un odio? ¡Bah!

***

Seis o siete veces me he referido al verbo ‘trasegar’, pues todos, absolutamente todos los que lo emplean le dan el significado errado de ‘recorrer, pasar por’, como el columnista de El Tiempo Alfonso Gómez Méndez en esta afirmación: “Su trasegar por el servicio público fue muy amplio” (“El profesor Jacobo Pérez y la Constituyente”, 29/9/2021). “Su paso (o recorrido) por el servicio público…”. ‘Trasegar’ significa “mudar una cosa de un lugar a otro, y especialmente un líquido de una vasija a otra”. Sus sinónimos son ‘trasbordar, trastornar, revolver, confundir’. No ‘recorrer’-