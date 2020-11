Pronombres personales, societal, cita latina, trasegar

El ‘columnista invitado’ de LA PATRIA del 28 de octubre se llama Juan José Cardona, “estudiante corresponsal del colegio San Pío X, de Manizales”. Y el título de su artículo, ‘La cultura urbana’. Porque se trata de un escritor principiante, imagino, y aunque no me lo ha solicitado, me atrevo a darle un consejo: cuando uno escribe para que lo lean, debe esforzarse por presentarles a sus posibles lectores un producto bueno. Para lograr esta bondad, es indispensable hacer borrador, es decir, corregir, corregir y corregir lo escrito, como decía Gabriel García Márquez, “hasta el último aliento”. Y, como también lo hacía nuestro extraordinario escritor, someter el ‘producto’ a la revisión de un amigo o conocido capaz de hacerlo, o, en este caso, a la del profesor de castellano. También, tener a la mano los diccionarios corrientes y el de sinónimos. Finalmente, si se escribe en castellano, ¡cómo no!, hacerlo en castellano, para evitar frases como ésta de su artículo: “…sus actividades están stop por la pandemia…”: ‘stop’ se ve muy bien en la esquina de alguna calle de Miami o de Londres. Pero olvidaba lo más importante, el conocimiento de nuestra gramática para no violar normas elementales, por ejemplo, la de la concordancia del pronombre personal con el nombre que reemplaza, como lo hizo usted en estas oraciones: “…eso no los ha limitado para hacer lo que más le gusta…”. “Lo que más le ha afectado a ellos y a la cultura…”. “…aunque algunos no se salvan en esas partes sino que le aumentaron el trabajo…”. En las tres muestras, el pronombre personal ‘le’ debe ir en plural, ‘les’, pues reemplaza, en la primera, a ‘los’; en la segunda, a ‘ellos y a la cultura’, y en la tercera, a ‘algunos’. Analice, y verá. En el mismo artículo escribió: “…ellos han podido darse a conocer así mismos…”. Pregúntele a alguno que sepa qué diferencia hay entre ‘así mismo’ y ‘a sí mismos’, y sabrá cuál de las dos locuciones es la apropiada en su frase y por qué.

***

La columnista de El Tiempo Florence Thomas, nacida en Francia, escribe en nuestro idioma muy bien, mejor que muchos que recibieron el castellano en la leche materna. Es deplorable, sin embargo, que lo afee y lo vuelva farragoso con su persistencia en el inútil lenguaje incluyente, como en el siguiente período: “…que un hijo o una hija necesita haber sido deseado, deseada, necesita haber sido proyectado en el futuro con amor” (10/28/2020). Lenguaje que, además de farragoso, inútil y nocivo, es traicionero, como lo prueba esta cita, pues se le olvidó escribir ‘proyectada’, para, según ella, no excluir a la ‘niña deseada’. ¿Sí ve, pues? Lamentable que tanta gente ‘educada’ la imite. En el mismo artículo se inventó el adjetivo ‘societal’, que, creo, tampoco existe en francés: “Es evidente que cuando se trata del poder patriarcal y de hechos societales…”. “…de hechos sociales”, señora.

***

Cita latina: “La máxima de Fernando I de Habsburgo: fiat justitia et pereas mundus (que se haga justicia, aunque el mundo perezca)…” (LA PATRIA, Mauricio Uribe López, 30/10/2020). Así transcrita, a esta máxima le falta la coma del vocativo después de ‘pereas’, pues ésta es la segunda persona del presente del subjuntivo, y se le debe cambiar la terminación del nominativo de ‘mundus’ por la de su vocativo, así: “et pereas, munde” (‘aunque perezcas, mundo’). Pero así no la escribió el citado rey, sino de esta manera: “Fiat justitia et pereat mundus”, que traduce como la tradujo el columnista. ***

Ni uno solo de los que usan el verbo ‘trasegar’ en sus escritos lo hace correctamente, pues le dan el sentido de ‘recorrer’ o ‘pasar por’, como en este ejemplo: “Horacio Serpa trasegó por todos los niveles de la política” (El Tiempo, editorial, 2/11/2020). ‘Trasegar’ significa ‘transvasar; trasbordar; trastornar, revolver, confundir’. Nada más.