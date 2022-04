Previo, lapidario, preposiciones, infringir-infligir

Es corriente y constante en estos tiempos el uso chueco del adjetivo ‘previo’ por los periodistas. Y de ello he escrito muchísimas veces, por descontado, sin ningún efecto positivo. No obstante, sigo machacando, porque en la siguiente oración su redactor logró superar a todos sus colegas en tan desacertado uso: “Todo por aportar a la limpieza y buena imagen del sitio, previo a la Semana Santa” (LA PATRIA, Supimos que…, 11/4/2022). Digo que superó a sus colegas, porque luego de la primera lectura me quedó la idea de que ese adjetivo aludía a ‘sitio’. Lógicamente, entendí mal, pero por culpa de esa redacción, pues en ella ‘previo’ está tan fuera de lugar como esos delanteros en fútbol que, en mi época, llamábamos ‘naranjeros’. ¿Por qué no volvemos a expresar esa idea con la preposición ‘antes’ como siempre lo hicimos? De este modo, señor: “…y buena imagen del sitio, antes de la Semana Santa”. ¡Oh!

***

De la siguiente manera el doctor Flavio Restrepo se refirió al movimiento político Salvación Nacional en su diatriba contra los candidatos presidenciales, de la que sólo se salvó un hermano del ya célebre Juan Fernando Petro: “Una Salvación Nacional, con inquisidores y lapidarios” (LA PATRIA, 14/4/2022). Pero con ‘lapidario’, en lugar de vilipendiarlo lo elogia, porque este término, como sustantivo, nombra a quienes trabajan en piedras preciosas o comercian en ellas; y, como adjetivo, califica todo lo que tiene que ver con esas piedras. Se dice también de una sentencia de tanta importancia, que merece ser grabada en piedra, y del estilo sobrio y conciso en la escritura. No sobra anotar que la palabra viene del sustantivo latino ‘lapis-idis’, ‘piedra’. Quizás, pienso yo, y de acuerdo con su estilo, quiso escribir ‘lapidadores’ (‘apedreadores’), adjetivo que no asientan los diccionarios, pero que es castizo, pues procede del verbo ‘lapidar’ (‘apedrear’ – ‘matar a pedradas’). ¿Por qué les acomodó ese calificativo? ¡Averígüelo Vargas!

***

Otra de las incorrecciones gramaticales que se leen y se oyen todos los días es el mal empleo de las preposiciones. Un ejemplo, el siguiente: “De inmediato la Policía inició con la búsqueda del feminicida” (LA PATRIA, Sucesos, 14/4/2022). El verbo ‘iniciar’ en esta información es transitivo, por lo cual en ella sobra la preposición ‘con’: “…inició la búsqueda”. Otro gallo le habría cantado al redactor si la noticia hubiese sido ésta: “La policía inició la búsqueda del feminicida con el allanamiento de algunas residencias del sector”. La preposición ‘con’ introduce complementos circunstanciales, no directos. Y, a propósito de las preposiciones, un acucioso lector me envió esta muestra en la que hay dos aparentemente mal empleadas: “Admiro, en cierta manera, cuando mi padre se enajena del celular y lo revisa con cierta distancia” (LA PATRIA, Luis F. Molina, 12/4/2022). La primera, ‘en’, en la locución ‘en cierta manera’, que debería ser ‘de cierta manera’. Pero, si lo que el periodista Molina quiso decir es que no desaprueba del todo la decisión paterna de alejarse del celular, está bien, pues equivale a ‘en cierto modo’. La segunda, ‘con’, en la frase ‘con cierta distancia’, en la que sí me parece desubicada, pues está usurpando el oficio de la preposición ‘desde’. Aunque sería muy conveniente conocer la idea del redactor.

***

¿En qué se parecen los verbos ‘infringir’ e ‘infligir’? Para mí, únicamente en que pertenecen a la tercera conjugación. Por esto, es para mí un arcano que haya tantos escritores que los confunden, por ejemplo, el redactor de la siguiente frase: “…seguramente como desquite por el 5-0 que les infringieron en su casa” (LA PATRIA, Jaime E. Sanz Álvarez, 13/4/2022). Comentaba estas palabras de El Gráfico: “Tenían razón: salieron primeros”. “…por el 5-0 que les infligieron…”, así. En los dieciocho años que llevo garrapateando estas líneas, he registrado más de veinte veces este error. Y me faltan datos de otros municipios. ‘Infligir’ es ‘causar daño, castigar, penar, condenar’; ‘infringir’, ‘delinquir, desobedecer, prevaricar, violar, lesionar, etc.’.