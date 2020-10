Prefijos, traumatizar, pro, cita latina

¿Cuántas palabras saldrían de los diccionarios si las privásemos de sus ‘prefijos’? Serían innumerables, y el mismo vocablo ‘prefijo’ desaparecería, pues está compuesto de un ‘prefijo’ (‘pre-’) y un adjetivo (‘fijo’): procede del participio pasado ‘praefixus-a-um’, del verbo latino ‘praefigere’ (‘fijar, clavar, hundir; guarnecer’) y sirve para darle el significado a la palabra a la que se antepone. Ahora bien, ¿están en los diccionarios todas las voces que se pueden formar con prefijos? Obviamente, no, porque no es necesario ni práctico. De aquí la pregunta del señor Mario de La Calle Lombana: “¿Es correcto el uso indiscriminado de prefijos? Lo pregunto porque me encontré en EJE 21 de hoy la siguiente noticia: «Evidentemente apoyamos a nuestros corredores, pero si después de la investigación hubiera elementos que confirmaran prácticas de dopaje el equipo se desolidarizaría de forma inmediata de tales actos», recalcó el director. Me llamó la atención la palabreja que resalto en negrilla” (22/9/2020). Por descontado, los ‘prefijos’ no deben emplearse indiscriminadamente, pues tienen que cumplir con las normas que los rigen para no formar palabras sin sentido, como la ya criticada ‘despublicar’, absurda como pocas. En cambio, ‘desolidarizar’ es verbo castizo, conformado por el prefijo ‘des-’ (que pierde la ‘ese’ porque el verbo al que se une la tiene) y ‘solidarizar’, y que se podría definir así: “Hacer que alguno deje de ser solidario con otra persona o cosa”. En la muestra, el verbo es pronominal, ‘desolidarizarse’ (‘dejar de ser solidario’). ¿En caso de duda? Pues, echar mano de los antónimos de ‘solidarizarse’, como ‘desligarse, apartarse’. O “rechazaría tales actos”, en la frase citada.

***

Todos los verbos tienen raíz y terminación, por ejemplo, la raíz de ‘extirpar’ es ‘extirp-’ y su terminación ‘-ar’, de la primera conjugación. La ‘raíz’ –invariable– la comparten todas las palabras de una misma familia –extirp-aba, extirp-aría, extirp-ó; extirp-ación– y expresa la idea básica del verbo. La ‘terminación’ cambia de acuerdo con el tiempo de la acción que el verbo expresa, ‘am-o, ‘am-aré’, y con el sustantivo que forma. Según estas nociones, para el columnista Jorge Enrique Pava Quiceno existe el verbo ‘traumar’, pues de él formó el participio pasivo ‘traumado’ (de ‘traum-’ y ‘-ado’) en esta oración: “No obstante, le digo públicamente, y con el mayor respeto, que me siento decepcionado, traumado y desilusionado” (LA PATRIA, 25/9/2020). Y no está equivocado, como le pareció al señor Jairo Patiño, con el que estuve de acuerdo, porque consideré que debió escribir ‘traumatizado’, de ‘traumat-izar’, de raíz y terminación diferentes. Pero ‘traumar’ ya aparece en la segunda edición (1998) del diccionario de María Moliner. En el de la Academia de la lengua fue acogido como americanismo por ‘traumatizar’ apenas en su última edición (2014). Nota: ‘Traumatizar’ llegó a este diccionario en su vigésima edición (1984). Estos verbos vienen del griego ‘trauma’ (‘herida, daño, desastre, derrota’).

***

Las preposiciones son palabras independientes que tienen significado propio, por lo que deben escribirse separadas de la que les sigue, sin nada entre ellas, ni siquiera un guion, como lo hizo la periodista María Isabel Rueda en esta afirmación: “Yo soy pro-protesta social…” (El Tiempo, 27/9/2020). Esta preposición significa ‘en favor de’: “Yo soy pro protesta social…” (Estoy en favor de la protesta social). Nota: ‘Pro-’, como prefijo, tiene varios significados, por ejemplo, ‘pronombre’ (‘en vez de’), ‘provocar’ (‘impulso hacia adelante, acción’), ‘prólogo’ (‘ante, delante de’) y ‘proclama’ (‘publicación’). Y es sustantivo en las expresiones ‘el pro y el contra’ (‘los pros y los contras’), ‘un hombre de pro’ (‘hombre de bien’), ‘en pro de’ (‘en favor de’) y la anticuada ‘buena pro’ (‘buen provecho’). ***

Cita latina del columnista Fernando-Alonso Ramírez: “Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione varae debet”* (Papel Salmón, 26/9/2020). Así transcrita, la segunda parte es intraducible, porque en lugar del verbo ‘vacare’ puso el sustantivo ‘vara-varae’ (‘caballete de aserrador’). “…etiam suspicione vacare debet”, literalmente, “debe estar también libre de sospecha”. *La mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo” (Julio César).