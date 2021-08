Por parte de, emborronar, mismo, evacuar

Entre los que escribimos y hablamos castellano se convirtió en pandemia el empleo inútil de la locución ‘por parte de’. Desde cuándo, lo ignoro. Recuerdo, sí, que sacaba de quicio a la muy recordada y querida profesora Edith Angélica Bustos Crѐmieux. La inutilidad de que hablo es fácilmente comprobable, pues su presencia puede ser sustituida, sin cambiar el sentido de la oración y mejorando la redacción, por las preposiciones ‘por’ y ‘de’, ellas solas, sin ningún colgandejo, como siempre se hizo. Lo nocivo de esta pandemia es que ha infectado a la mayoría de los que escriben o hacen comentarios, como los del fútbol. Un infectado de alto coturno, el veterano columnista y analista internacional Antonio Albiñana, que dio positivo en la siguiente muestra: “…por las imágenes trágicas y devastadoras de miles de ciudadanos de Afganistán tratando de salir del país ante el inesperado arrasamiento por parte de los talibanes de un Estado…” (El Tiempo, 20/8/2021). ¿Por qué no, señor Albiñana, “ante el arrasamiento por los talibanes”? Espécimen positivo de otro infectado: “La emisión de un bono ESG por parte de Ecopetrol…” (Ibídem, Mauricio Cárdenas, 21/8/2021). “La emisión de un bono ESG por Ecopetrol”, suficiente, ¿no cree? Uno de los oficios de la preposición ‘por’ es señalar el agente de una acción en las oraciones pasivas: en las muestras, los ‘agentes’ son, en la primera, los ‘talibanes’; en la segunda, ‘Ecopetrol’. Infortunadamente, para esa peste no hay vacuna.

***

Los sinónimos de ‘emborronar’ son ‘chafarrinar, garrapatear, rasguear’. ‘Emborronar’ tiene dos acepciones: “Llenar de borrones o garrapatos un papel. // 2. Escribir de prisa, desaliñadamente o con poca meditación”. ‘Garrapato’ no es el macho de la garrapata, sino, además del ‘cadillo’ y su fruto, el “rasgo caprichoso e irregular hecho con la pluma”; su acción, ‘garrapatear’. Estas nociones movieron a uno de mis corresponsales, lector de El País, de España, a enviarme este texto en el que aparece el citado verbo: “La huida del presidente afgano ante la llegada de los talibanes emborrona sus 20 años de dedicación al poder” (16/8/2021). Y se pregunta si está bien empleado ahí. De acuerdo con su definición, no. ¿Figuradamente? Tampoco, porque, aunque con los ‘borrones’ se ‘desluce’ una página, esta acción se aplica únicamente a lo escrito. ‘Demeritar’, el verbo apropiado para expresar esa idea. ‘Opacar’, también, o ‘deslucir’. Nota: ‘Chafarrinar’, verbo que desconocía, es ciento por ciento sinónimo de ‘emborronar’, pues significa “deslucir algo con manchas o borrones”.

***

De otro de mis corresponsales me llegó esta información de LA PATRIA: “En Anserma, esta tarde se realizaron visitas en la vereda La Linda, donde seis viviendas presentan agrietamientos en partes internas y externas de las mismas debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Cuatro fueron evacuadas a otros lugares seguros” (21/8/2021). Pregunta si en ella no sobra la frase ‘de las mismas’ y si el verbo ‘evacuar’ está mal empleado. A la primera pregunta, la respuesta es afirmativa. Es corriente el uso de ‘el mismo-los mismos’, ‘la misma-las mismas’ en lugar del correspondiente adjetivo posesivo o del pronombre personal, como debe ser. En la cita, eliminando la frase glosada, la construcción quedaría así: “agrietamientos en sus partes internas y externas” o “en las partes internas y externas de ellas”. Otro botón de muestra: “Nos mostramos a veces lentos en la ejecución de nuestros proyectos, dilatando la ejecución de los mismos” (LA PATRIA, Voz del lector, Diego Osorio Ramírez, 25/8/2021). “Dilatando su ejecución”, o “dilatando la ejecución de ellos”. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la construcción criticada, en la que el adjetivo ‘mismo’ está sustantivado por la presencia del artículo determinado, es admitida por el gramático don Manuel Seco en el lenguaje administrativo, por ejemplo, “se prohíbe la entrada en esta oficina a toda persona ajena a la misma”. La respuesta a la segunda pregunta es también afirmativa, porque, según el significado de ‘evacuar’, son sus habitantes los que desocupan las viviendas y los que son llevados a “otros lugares seguros”, no ellas.