He afirmado con frecuencia que la supresión irreflexiva de la preposición ‘de’ cuando precede a la conjunción ‘que’ es fruto del miedo al dequeísmo. Miedo que quizás hizo que el columnista Leonardo Pineda la descartara en esta afirmación: “A pesar que existen miles de enfocados a la formación e información de esta teleaudiencia…” (LA PATRIA, 19/6/2019). Y su eliminación es muy sensible en esta construcción, porque ella forma parte de la locución ‘a pesar de que’ –‘a pesar de’, en otros contextos–, “locución concesiva con la que se expresa que la cosa de que se trata ocurrirá o se hará aunque disguste a la persona que se nombra o ésta se oponga a ella” (M. Moliner). Decimos también ‘muy a pesar suyo, muy a pesar mío, muy a pesar nuestro’, etc. Significa también “aunque haya cierta dificultad o se oponga otra cosa. ‘Saldremos a pesar de la lluvia’” (Ibídem). A veces puede remplazarse por la conjunción concesiva ‘aunque’. Conclusión: la frase del periodista tiene que empezar así: “A pesar de que existen…”, sin ninguna duda… y sin dequeísmo.

* * *

Leí y más de una vez releí el siguiente texto de Margarita Rosa de Francisco para lograr comprenderlo y, así, poder analizar la frase ‘incordiado con la alteridad’: “Si existe el estereotipo del ‘moralista colombiano’, diría que es ese que está incordiado con la alteridad de un mundo que pretende hacerlo caber en un estrecho cajón y, al no conseguirlo, se escandaliza de que su superstición no sea considerada la medida absoluta del recto comportamiento humano” (El Tiempo, 20/6/2019). La clave está en el participio pasivo ‘incordiado’, que, sin ningún análisis y equivocadamente, confundí con ‘comprometido, involucrado’. Al cabo de las quinientas, y analizado el sustantivo abstracto ‘alteridad’ (lo mismo que ‘otredad’, “condición de ser otro”), entendí que lo que ella quiso expresar, lógicamente, fue ‘fastidiado, molesto’: ‘fastidiado con la diferencia de ‘los otros’, con los que no aceptan su modo de pensar. En efecto, ‘incordiar’ viene de ‘incordio’, término del que Corominas dice lo siguiente: “Med. S. XVI, antiguamente ‘encordio’. Designaba un tumor desarrollado en el pecho de los caballos (…). La forma castellana supone un bajo latín ‘antecordium’, derivado de ‘cor –corazón–, por hallarse este tumor ante el corazón del caballo, de donde luego ‘antecordio’ y ‘encordio’. (…). Después, cuando se propagó la sífilis en Europa, se aplicó a las bubas sifilíticas”. Actualmente, El Diccionario, además de la acepción de ‘buba’, le asigna ésta: “Coloq. Persona o cosa incómoda, agobiante y muy molesta”. Y de ‘incordiar’ dice: “Molestar, importunar”. De aquí el sentido que tiene el participio ‘incordiado’.

* * *

Han sido muchas las veces –veinte con ésta, exactamente– en las que me he referido a la confusión que muchos redactores tienen con los verbos ‘infringir’ (violar una ley, un decreto) e ‘infligir’ (causar un daño). La última, la columnista dominical de nuestro periódico Fanny Bernal O., que el 2 de diciembre de 2018 escribió: “Así sucede en nuestro medio, no importa el daño que les infrinja a las instituciones del país…”. Pues bien, la misma escritora redactó: “…y a actuar de tal forma que no se infrinja daño a otros o a sí mismos” (LA PATRIA, 23/6/2019). O no me lee –¿por qué tendría que hacerlo?–, o, si lo hace, no me cree...

* * *

‘Me puse de acuerdo con el vendedor’, decimos, no ‘de acuerdo al vendedor’. Porque el verbo ‘acordar’ (“determinar o resolver de común acuerdo”) rige la preposición ‘con’. Si hay un ‘acuerdo’ es ‘con’ otra u otras personas. Lo mismo es aplicable a la locución preposicional ‘de acuerdo con’, que equivale a ‘según’. Es muy común el solecismo ‘de acuerdo a’, como se aprecia en las siguientes frases del mismo artículo: “…de acuerdo al momento del mercado”, “…de acuerdo a un mercado…” y “de acuerdo al control de inventarios…” (LA PATRIA, Rodrigo A. Peláez, 23/6/2019).