¿Ha oído usted hablar del ‘peligrosismo’? Yo tampoco. Pero parece que el buen periodista Juan Lozano, director ahora de los noticieros de RCN, sí, si me atengo a lo que escribió en su columna de El Tiempo: “…y se instaló una aproximación peligrosista del Estado frente a la juventud” (Estudiantes versus vándalos, 30/9/2019). Me dirá usted que él no habló de ‘peligrosismo’. No, por supuesto, pero si existe el adjetivo, también el sustantivo: si hay ‘periodistas’ es porque hay ‘periodismo’; si hay ‘egoístas’ es porque hay ‘egoísmo’, y si hay ‘comunistas’ es porque hay ‘comunismo’. Estas dos desinencias, ‘-ismo’ para el adjetivo e ‘-ista’ para el sustantivo, les dan, la primera, a los nombres que forma los significados de ‘profesión’, ‘actitud’ o ‘doctrina, sistema, movimiento’, y la segunda, a los adjetivos que construye (generalmente sustantivados) su oficio de calificar a los que ejercen las respectivas profesiones, tienen determinadas actitudes o profesan dichas religiones, sistemas y movimientos. En este reducido espacio gramatical no cabe el ‘peligro’. En lugar, pues, del espurio ‘peligrosista’, el adjetivo ‘peligrosa’ (“aproximación peligrosa”) habría dado en el clavo. Póngale la firma.

* * *

‘Todos los días aprende uno algo nuevo’ es un dicho que no pierde actualidad. Desconocía yo la acepción que del verbo ‘mariscar’ da el doctor Flavio Restrepo Gómez en esta oración: “Que mientras no reintegren todo lo que se mariscaron de los dineros públicos, no puedan salir de las mazmorras que merecen” (LA PATRIA, 3/10/2019). Además de “coger mariscos”, el verbo en cuestión significa también -y esto sólo está registrado desde la vigésima segunda edición de El Diccionario- “cazar animales silvestres que habitan en las orillas de ríos y lagunas”. Pero ninguna de estas significaciones expresan la idea del redactor. No obstante, desde hace muchas lunas, los diccionarios le asignan una tercera acepción: “Germanía. Hurtar, robar”, justa en el texto del columnista: “…todo lo que se robaron de…”. Para mejor comprensión de la idea, ‘germanía’ (del latín ‘germanus’ -‘hermano’), es “la jerga o manera de hablar de ladrones y rufianes usada por ellos solos y compuesta por voces del idioma español con significación distinta de la verdadera, y de otros muchos vocablos de orígenes muy diversos”. Extraño es que el diccionario de M. Moliner (1998) no le dé esta acepción, sólo la de “coger mariscos”. Lo cierto es que en la frase del doctor Restrepo Gómez queda que ni pintada, pues alude a ladrones y rufianes.

* * *

¿Leerán mis apuntaciones los periodistas del ya casi centenario periódico de Caldas? Parece que no -y así lo han señalado algunos lectores-, porque siguen cometiendo los mismos errores que con mucha frecuencia he puntualizado. Durante los dieciséis años en los que sin pausa he escrito esta columna del martes, he anotado treinta y ocho ejemplos del mal empleo de la locución verbal pronominal ‘tratarse de’, infructuosamente, ¡claro! Tengo incluso registrada una muestra del académico e indudablemente buen redactor Daniel Samper Pizano, ésta: “…que es de lo que se trata el mamagallismo” (LA PATRIA, Entrevista, 23/12/2005). “Eso es mamagallismo”, señor Samper. El trigésimo noveno ejemplo, que me impulsó a escribir este introito, es el siguiente: “Porque de eso se trata el periodismo, de contar las cosas que parecen invisibles y es necesario que se sepan…” (LA PATRIA, editorial, 6/10/2019). Y el cuadragésimo: “De eso se trata administrar justicia…” (Ibídem, 8/10/2019). Esa locución, además de ser pronominal, es también ‘impersonal’, es decir, que no admite sujeto, verbigracia, ‘no se trata de un regaño, sino de un réspice’. La primera frase glosada, para su enmienda, necesita una cirugía mayor, pues hay que reconstruirla por completo. Operación que debe hacer su autor.

* * *

Según la doctora Adela Cortina, “una de las tareas pendientes de Colombia es mitigar la corrupción” (LA PATRIA, Fanny Bernal O., 6/10/2019). ¿Atenuar? ¿Aminorar? ¿Disminuir? O ¿endulzar? ¿Suavizar? O, como lo dijo el presidente Turbay, ¿reducirla a sus justas proporciones?