Paralelo, sintaxis, atañer, transitar, ancestra

No obstante la frecuencia del uso incorrecto del término ‘paralelo’, en muy pocas ocasiones me he referido a él. Al hablar de la hoja de vida del posible ministro de Hacienda del frustrado gobierno de Rodolfo Hernández, Jorge Castaño Gutiérrez, el redactor afirma: “Paralelo a lo anterior, reporta un máster europeo en Desarrollo Económico…” (El Tiempo, Colombia, 9/6/2022). ‘Paralelo’, ni como sustantivo (“cotejo o comparación de una cosa con otra”)*, ni como adjetivo (“Geom. Dicho de dos o más líneas o planos: Equidistantes entre sí y que por más que se prolonguen no pueden encontrarse”) es el término apropiado para expresar la idea intentada. Tampoco el adverbio ‘paralelamente’, porque éste no expresa simultaneidad, sino ‘colocación’ (“continuada igualdad de distancia entre líneas o planos”). “Juntamente con lo anterior…”, podría ser una manera acertada de manifestar esa idea. O “Además de lo anterior…”. O “Tiene también un máster…”. O… quiero decir que el idioma tiene muchas formas de expresar correctamente una idea. *Nota: Como sustantivo, tiene otras acepciones relacionadas con la geografía y la geometría. Sinónimos del adjetivo son: comparable, correspondiente, semejante, equidistante; del sustantivo: cotejo, comparación.

***

Después de recordarnos que “En las escuelas se premia a quien responda ‘más rápido’ y ‘mejor’”, la columnista Melba Escobar de El Tiempo concluye: “Y es quizás desde ahí cuando empieza a crearse un irreparable malentendido” (9/6/2022). La falta de sintaxis en esta oración es patente, porque su autora contrapone un adverbio de tiempo (‘cuando’) a uno de lugar (‘ahí’). La idea de la periodista entraña una relación de tiempo, por lo que debió expresarla de la siguiente manera: “Y es entonces cuando…”, o “es en esos momentos cuando…”. Nota: Los adverbios de modo, tiempo y lugar deben contraponerse a otros adverbios o partes de la oración de la misma naturaleza, por ejemplo: ‘es así como debe hacerse la tarea’; ‘fue en 1958 cuando todo comenzó’, y ‘era siempre cerca de la catedral donde nos encontrábamos’. Cuando, en lugar del adverbio se contrapone la partícula ‘que’ al verbo ‘ser’, se configura el ‘que galicado’, verbigracia, ‘es así que se hace’, ‘fue en 1960 que sucedió’ y ‘fue en la Veintitrés que lo vi’: son éstas las formas más comunes de ese solecismo.

***

No, el verbo ‘atañer’ no es anticuado. Podría, sí, calificarse de muy sui generis, porque es un intransitivo que sólo se conjuga en la tercera persona de los distintos tiempos y modos (‘atañe, atañen; atañía, atañían; atañó, atañeron; atañerá, atañerán; atañería, atañerían; ataña, atañan; atañera o atañese, atañeran o atañesen; atañere, atañeren; atañendo, atañido’) y carece de imperativo. El Diccionario lo define así: “(Del latín attangere por attingere). Intr. Incumbir, corresponder”. Como intransitivo, pide siempre la preposición ‘a’, régimen que olvidó el redactor de la siguiente nota: “También impuso temas para tratar en el debate que no son sobre las propuestas que atañen los programas del gobierno” (LA PATRIA, Primer plano, 17/6/2022). “…que atañen a los programas...”, castizamente. De este verbo, en su Tesoro de la lengua castellana (1611), anota don Sebastián de Covarrubias: “Vale pertenecer, del vero latino ‘attinere’, es ´pertinere, decere’; es un término antiguo usado por las formas judiciales y en escrituras públicas. Y en tierra de Salamanca, quando van tras un jumento y encuentran con quien pueda detenérselo, dizen: Atáñeme acá essa burra. Entonces parece tener origen del verbo ‘tango, gis’, porque con darla o amenazarla la detienen, o buelven”. En esto último, seguramente, se basó el diccionario de M. Moliner para asentar, pero como anticuada, esta definición: “Salamanca. Detener o apresar a un animal que va desbocado”.

***

En sus palabras del día de la victoria, Francia Márquez dijo: “…les agradezco a mis ancestros y a mis ancestras…” (19/6/2022). ‘Ancestro’ es un sustantivo que, aunque pertenece al género gramatical masculino, abarca a todos aquellos –hombres y mujeres (padres, abuelos, bisabuelos y, de éstos, los padres, abuelos y bisabuelos, y de éstos…)– que nos precedieron en este acabadero de ropa. Significa ‘antepasado’. ¡Ancestra! ¡Y lo que nos espera, don Miguel!