Paliar-palear, escases-escasez, complemento indirecto, si no-sino

Nosotros, los ciudadanos de a pie, y los otros también, tenemos la costumbre de pronunciar ciertos verbos de manera coloquial, por ejemplo, ‘peliar’ por ‘pelear’, ‘regodiarnos’ por ‘regodearnos’ y ‘trastiar’ por ‘trastear’. No obstante, en el lenguaje escrito lo hacemos correctamente, como seguramente pensó el columnista de El Tiempo Juan Martín Caicedo Ferrer con el verbo ‘paliar’ en esta frase: “…para irrigar trabajo y palear la compleja coyuntura económica que vive el país” (13/12/2020). Lo que no tuvo en cuenta el señor Caicedo es que el castellano tiene los dos verbos –‘palear’ y ‘paliar’– y que el segundo era el que su idea requería, a saber, ‘atenuar’ la difícil situación que vivimos. Hace poco me referí a este mismo tema, pero lo repito por tratarse de un personaje, que no es de los de a pie, y de un diario que llega a todos los colombianos. ‘Paliar’ (del verbo latino ‘palliare’ –‘cubrir con la capa, ocultar, disimular’–) fue registrado por primera vez en 1600 (Corominas) y significa lo siguiente: “Mitigar la violencia de ciertas enfermedades. // 2. Mitigar, suavizar, atenuar una pena, disgusto, etc. //. 3 Disculpar, justificar algo”. Y ‘palear’ quiere decir sencillamente ‘hacer con la pala aquello para lo que fue fabricada’. Puede decirse también ‘apalear’, pero este verbo se emplea más con el significado de ‘moler a palos a alguno’, o también ‘golpear una alfombra con un palo’. Y es sinónimo de ‘varear’ (“derribar con los golpes y movimientos de la vara los frutos de algunos árboles”. // 2. Dar golpes con vara o palo”). Nota: Todos los diccionarios anotan que antiguamente por ‘paliar’ se decía también ‘palear’, sin sustento semántico por su raíz latina.

***

¿‘Vamos a casar venados’ o ‘a cazar venados’? No podemos confiarnos del corrector de ortografía del programa Word, porque, como lo he advertido, no sabe analizar, como en la pregunta inicial en la que no corrigió el verbo ‘casar’, y como le sucedió con la palabra ‘escases’, que no enmendó en esta oración: “…y lo más complicado nos va a coger en un momento en que hay escases a nivel nacional y mundial de medicamentos…” (LA PATRIA, Bernardo Mejía, Aeropuerto de Palestina, 21/12/2020). Y no la corrigió, porque es el plural castizo de ‘escás’ (“en el frontón, raya que corre a lo largo de las paredes o del suelo de la cancha, con la cual se limitan los lugares donde debe botar la pelota, para que sea válida la jugada”). Es decir, que ese corrector no tiene por qué saber que ésa no era la palabra justa en la declaración del columnista, que debió escribir ‘escasez’ (en la frase, “poquedad, mengua de algo”). Además, ¿para qué ‘a nivel,’? “...hay escasez nacional y mundial de medicamentos”. Suficiente.

***

En su comentario sobre el libro “Barack Obama”, el columnista Fernando-Alonso Ramírez escribió: “Igual. Quienes les interese entender el mundo actual, o saber cómo se toman decisiones difíciles desde el poder, es muy recomendable” (LA PATRIA, 26/12/2020). En esta construcción gramatical hace falta la preposición ‘a’ (“A quienes les interese….”), pues, en este caso, ‘quienes’ es un complemento indirecto, que debe ser introducido por esa preposición, no el sujeto de esa oración. Otro gallo le habría cantado si hubiese escrito así: “Quienes estén interesados en entender…”, porque en esta oración el sujeto del verbo es ‘quienes’, que no pide ninguna preposición. Es la gramática. ¡Que le vamos a hacer!

***

Para analizar. Así escribió el columnista de LA PATRIA Jaime Escobar Herrera “¿Cómo poder cambiar la suerte del compatriota nacido en la ruralidad, sino es con la educación y el conocimiento?” (27/12/2020). Y así, uno que sí sabía dónde ponen las garzas: “¿Cómo cambiar la suerte (…), si no es con la educación…?”. ¿Por qué?