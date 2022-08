Óptimo, requerir, lenguaje incluyente, a

“¡No se lo pierdan, está buenísimo!” exclama la presentadora de la sección Entretenimiento del noticiero de RCN cuando anuncia un nuevo capítulo de la telenovela corriente. ‘Buenísimo’ es uno de los términos que expresan el grado superlativo regular del adjetivo ‘bueno’. Los otros dos son ‘bonísimo’ y ‘muy bueno’. Tiene también el irregular ‘óptimo’. El ‘adjetivo superlativo’ expresa el grado máximo de perfección de la cualidad que ostenta el sustantivo con él calificado. Es ésta la razón por la cual excluye el adverbio de cantidad ‘más’, que le agregó el asiduo corresponsal de La voz del lector Rogelio Vallejo Obando en esta pregunta: “Ministro Alejandro Gaviria Uribe, ¿no es más óptimo y de categoría que los estudiantes…?” (LA PATRIA, 10/8/2022). La pregunta debió ser formulada así: “¿No es mejor…?”. O, si quiere darle más énfasis, “¿No es lo mejor…?”. En estas oraciones interrogativas hay una comparación implícita, pues ‘mejor’ es el término que expresa el grado comparativo irregular de ‘bueno’; el regular, ‘más bueno’, como los de ‘malo’ son, respectivamente, ‘peor’ y ‘más malo’. Hay que tener en cuenta que los comparativos ‘mejor’ y ‘peor’ no admiten los adverbios ‘más’ ni ‘menos’, y que la comparación se establece con la conjunción ‘que’.

***

El artículo del excelente columnista Juan Álvaro Montoya del 11 de agosto de 2022 (LA PATRIA) me proporcionó la oportunidad de hablar de las formas correcta e incorrecta del empleo del verbo transitivo ‘requerir’, porque, tal vez sin proponérselo, las expuso en estas oraciones: A) “Pero transitar de las ciudades del siglo XX a las que demandará el siglo XXI requiere un largo proceso de adaptación…”: en ésta, lo hizo correctamente, ya que no se valió de la preposición ‘de’ para introducir el complemento directo –‘un largo proceso’–, como lo hacen casi todo los escritores, ignorando que ese verbo es transitivo (‘se construye con complemento directo’). B) “El cambio de esquema para transformar las ciudades inteligentes requiere de nuestras autoridades locales y nacionales una decidida voluntad política…”: castizamente también, porque en ella la preposición ‘de’, necesaria, introduce el complemento circunstancial –‘de nuestras autoridades locales y nacionales’–, no el complemento directo –‘una decidida voluntad política’–. C) “Las ciudades de hoy requieren de procedimientos ágiles para que su desarrollo…”: aquí sí se le desafinó uno de los violines, porque, como lo expresé en el numeral A), el verbo ‘requerir’ es transitivo, por lo que su complemento directo –‘procedimientos ágiles’– no pide preposición alguna.

***

En su columna de El Tiempo, el escritor Eduardo Escobar escribió lo siguiente después de oír el discurso de posesión del nuevo presidente de los colombianos: “En el esfuerzo por ceñirse al llamado lenguaje incluyente de género, a veces Petro masacró la pobre lengua de Cervantes como si no le bastara al pobre hombre el brazo molido, y cayó en un montón de inconcordancias para mantenerse políticamente correcto” (9/8/2022). Este montón de ‘inconcordancias’ –yo prefiero ‘incongruencias’– son ineludibles en la práctica del insufrible ‘lenguaje incluyente’ –por ejemplo, “los y las profesores” de la señora Thomas–, porque, como lo expliqué en mis apuntaciones anteriores, las implicaciones gramaticales que su uso conlleva son innumerables: se necesitaría un cuidado superlativo y constante para no caer en esas incongruencias. ¡Dejémonos de embelecos, hablemos y escribamos castellano!

***

Un titular de LA PATRIA, aún en ‘borrador, pero así publicado: “Buscarían a vehículo por muerte de dos a jóvenes” (Sucesos, 15/8/2022). Listo para su publicación, de esta guisa: “Buscarían vehículo por muerte de dos jóvenes”. Como lo he anotado infinidad de veces, los verbos transitivos no rigen la preposición ‘a’ para formar su complemento directo, a no ser que se trate de ‘determinar’, por ejemplo, ‘buscan a “Vehículo”’, si éste fuese el apodo del culpable del accidente. El titulador pudo también hacerlo de este modo: “Buscarían un vehículo…”.