Obligar, despublicar, tratarse de (¡otra vez!), la muerte

El verbo ‘obligar’ (del latino ‘obligare’) significa “mover e impulsar a hacer o cumplir algo, compeler, ligar, constreñir”. También significa ‘obsequiar, favorecer, servir’. Y es transitivo. Tiene, por tanto, sujeto, complemento directo y complementos circunstanciales, que se introducen con las preposiciones ‘a’, ‘con’, ‘por’ y ‘mediante’. En la siguiente muestra, en la que su redactor se refiere al desagradable episodio entre dos reconocidos periodistas, falta la preposición ‘a’ para su complemento circunstancial de finalidad: “Sin embargo, el rifirrafe (…) nos obliga reflexionar sobre el estado de cosas al que hemos llegado” (El Tiempo, Carlos Castillo Cardona, 19/2/2020). “…nos obliga a reflexionar…”, porque en esta oración, el sujeto es ‘el rifirrafe’; el complemento directo, ‘nos’, y el complemento circunstancial, ‘a reflexionar’. Otros ejemplos: “Con un garrote lo obligó a obedecer”, oración en la que el sujeto está tácito, como en los siguientes: “Obligado por los argumentos, reaccionó”. “Me obligaban mediante ruegos a ayudarles”. En estos ejemplos, se ve claramente, esas oraciones tienen dos complementos. Nota: El encuentro de las dos ‘aes’ en la muestra glosada pudo ser la causa de la supresión de la preposición. Error frecuente.

Un antiquísimo refrán dice “Palabra y piedra suelta no tienen vuelta”. Es decir, que, una vez publicada una información o una noticia (palabras), ya no hay vuelta atrás, es irrealizable deshacer lo hecho. Pero este imposible, como me lo informó mi hijo Juan Guillermo, lo hizo realidad el ‘periodista’ Daniel Coronell con este trino: “Di la orden de despublicar una noticia de @Univision sobre un supuesto pago del cartel de Sinaloa a un expresidente colombiano porque considero que es una información que no ha sido verificada por periodistas de manera independiente” (10/2/2020). ¿Despublicar? Verbo absurdo, si los hubiere, tanto, que su definición es imposible. El mal, pretendido o no, ya está hecho, así el periodista se retracte de lo dicho o se acalle la noticia, porque muchos la oyeron y se propagó como el ‘coronavirus’. “Caloñe, mi señor, que, a fe mía, de la caloña algo queda”: así lo habría escrito Cervantes si lo hubiese dicho el gran Sancho Panza.

Me gustaría saber cuánto le pagó el Grupo Argos (Argos, Celsa, Odinsa) a El Tiempo para que le publicara en dos páginas completas sobre fondo azul este error gramatical: “De eso se trata transformar, de invertir en proyectos que cambian la vida de las personas”. ¿Y a la televisión? Cualquiera, con un conocimiento básico de la gramática, les habría sugerido este giro castizo: “Transformar es invertir en proyectos que cambian la vida de las personas”. Y el editorialista del mismo diario, ¡nadie menos!, no se queda atrás: “…que es de lo que se trata todo el esfuerzo que el país ha llevado a cabo en los últimos años” (22/2/2020). Lo que demuestra que este disparate gramatical ya es pandemia.

¿Necesitarán comentarios estas oraciones?: “Hace casi doscientos años en China habían muchos niños abandonados…” (LA PATRIA, Efraín Castaño, 19/2/2020). “…pero en el que a pesar de saberse desde siempre cómo ganaron unos o por qué perdieron otros, siguen habiendo quiénes cometan los mismos errores” (Ibídem, Fernando-Alonso Ramírez,15/2/2020). Pero sí una explicación, y repítanla conmigo: cuando el verbo ‘haber’ significa existencia, sólo se conjuga en la tercera persona del singular de los tiempos respectivos: “…había muchos niños abandonados…” y “sigue habiendo quienes cometan los mismos errores”, ‘quienes’, sin tilde, porque esa frase no es interrogativa, sino afirmativa ciento por ciento.

Esta frase del doctor Jaime E. Sanz. A. “La muerte siempre será futura, ocurrirá cuando ya no estemos” (LA PATRIA, 19/2/2020) me recordó estos versos de Lope de Vega: “Diez pasos vuela de Artimano al suelo / la cabeza mirando al joven fuerte, / porque fue tan veloz y presto el vuelo, / que después de morir llegó la muerte” (Jerusalén conquistada, Libro I).