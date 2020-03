Ni, perturbada-perturbadora, deceso-descenso, tan-tanto, soportar

“No tengo marido ni perro que me ladre” dicen algunas mujeres por esos pueblos de Dios. El adverbio de negación ‘ni’ se usa sólo, obviamente, en oraciones negativas, como en el dicho popular citado, y casi siempre combinado con el adverbio de negación ‘no’ y el mismo ‘ni’. A veces, con ‘tampoco’, con el que se inicia otra negación, por ejemplo, “no tengo dinero ni propiedades; tampoco, muchas necesidades”. Quizás por el significado negativo de ‘falta de algo’ del verbo ‘carecer’, el periodista Álvaro Gärtner, en su artículo sobre el doctor Hernán Duque Estrada, se enguaraló y empleó mal la conjunción en esta información: “Carentes de equipos, medicinas ni implementos, cerraba heridas con pegante industrial” (LA PATRIA, 3/13/2020). Y digo mal, porque la frase es gramaticalmente afirmativa, por lo que debió ser construida así: “Carente de equipos, medicinas e implementos…”. Es la gramática. Además, este adverbio se usa solo* en oraciones que dependen de otra, por ejemplo, “…ni ella lo entendió”, “…ni que yo fuera Mandrake”, o en otras en las que no tiene reemplazo, verbigracia, “no hay espacio ni para un alfiler”. Y entra en la formación de locuciones enfáticas, como ‘¡ni por el chiras!, ¡ni soñarlo!, ¡ni de lejos!’. *Nota: ‘Solo’, en esta oración, es adjetivo: de aquí la importancia de la tilde -en la que yo insisto a pesar de lo que enseña ahora la Academia de la Lengua-, si el mismo término es adverbio, es decir, cuando se puede reemplazar por ‘solamente’ o ‘únicamente’, como en el primero de este párrafo.

* * *

‘Perturbado-a’ es adjetivo y participio pasivo de ‘perturbar’. Con él se califica al que tiene alteradas sus facultades mentales. Es decir, sólo se le aplica a los seres humanos, no a cosas ni a entes abstractos, como lo hizo el columnista Juan Álvaro Montoya en esta oración: “Cada día aparece una noticia que es difundida a través de redes sociales o algunos medios con perturbada voracidad” (LA PATRIA, 12/3/2020). En esta oración, el nombre femenino calificado no es ‘pasivo’, sino ‘activo’, por lo cual el adjetivo que lo califica tiene que ser también ‘activo’, ‘perturbadora’, a saber, “que perturba, alborota, inquieta, arma la gorda”, como el virus de moda, que tiene ‘perturbada’ a toda la humanidad.

* * *

Increíblemente, lo siguiente fue escrito por nadie menos que el secretario de Cultura del departamento, el señor Francisco Vallejo: “Viene en deceso el número de alumnos en colegios públicos y privados…” (El Tiempo, texto y destacado, Eje cafetero, 12/3/2020). Hay términos que, por algunas semejanzas, se pueden confundir, verbigracia, ‘casar’ y ‘cazar’, ‘acerbo’ y ‘acervo’, pero no ‘deceso’ y ‘descenso’. ¡Y se coló por el tamiz de El Tiempo! El primero significa “muerte natural o civil”; el segundo, el que expresa justamente la idea del señor Vallejo, “la acción y el efecto de descender” (‘disminuir en calidad o cantidad’). Aunque la explicación sobra por su evidencia, ya la hice. Perdónenme.

* * *

Refiriéndose a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el columnista Gabriel Silva Luján redactó así: “Para el futuro de la democracia y del mundo puede ser tan, o aún más, importante aquello que está ocurriendo…” (El Tiempo, 2/3/2020). El adverbio ‘tanto’ -que también puede ser adjetivo- se apocopa únicamente cuando precede inmediatamente al adjetivo que modifica, por ejemplo, “tan molesto, que hasta sus amigos lo esquivaban”. No así en el giro ‘tanto o más’, pues en él no se aplica la susodicha norma. La redacción correcta, entonces, es ésta: “…puede ser tanto, o aún más, importante…”. Estas ‘quisquillas’ son las que hacen hermosa la redacción, y, por ello, deleitable para quien la lee.

* * *

Cita: “Serían los encargados de buscar darle continuidad a ese proyecto de gobierno, pero también soportar con la carga negativa que pueda dejar en la opinión” (LA PATRIA, Alejo Vargas Velásquez, 13/3/2020). El verbo ‘soportar’ es transitivo, su complemento directo es ‘la carga’: sobra, por lo tanto, la preposición ‘con’. He dicho.