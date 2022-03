Narración-narrativa, locución-alocución, elegir, mandar-mandar a

A Francisco Santos le encantó la palabra ‘narrativa’, no para referirse a novelas largas o cortas ni a cuentos cortos o largos, sino para expresar ideas que nada tienen que ver con lo que en literatura es la ‘narrativa’. Y es tan grande su gusto por esta palabra que echó mano de ella cinco veces en su columna de El Tiempo del 24 de febrero de 2022 sobre las “Lecciones de Ucrania”, con significados difíciles de entender, como en la siguiente oración: “Crear una narrativa real y divulgarla en cada rincón todos los días es una necesidad urgente”. Y las cinco veces acude al verbo ‘crear’, por lo que considero que, quizás, lo que él aconseja es la exposición y divulgación de las intenciones y circunstancias reales que están detrás de una decisión o de una política, no las falsas. Este empleo equivocado de ‘narrativa’, que comenzó a difundirse no hace mucho, lo imitó el columnista de El Tiempo Iván Cancino con ‘narración’, como se aprecia en esta afirmación: “Luis Durán y el juez Huertas hacen narraciones que no constituyen conducta delictiva. No los vinculan (a los hermanos de Mattos) con envíos de dineros” (Iván Cancino, 7/3/2022). La ‘narración’ (“acción y efecto de narrar”) no es una ‘conducta’. La oración, imagino, debió ser construida así: “…hacen narraciones de conductas que no son delictivas”. A las cosas, llamarlas por su nombre: es la precisión conceptual.

***

Al escritor don José Jaramillo Mejía se le quedó en el teclado la ‘a’ de ‘alocución’ en la siguiente declaración: “Esas locuciones, provenientes de lo más selecto de la comunidad (…) deben ser ejemplares porque hacen parte de la educación del pueblo…” (LA PATRIA, El discurso desviado, 7/3/2022). “Esas alocuciones…”, porque ‘locución’ y ‘alocución’, aunque comparten la raíz, son términos con significados diferentes: el primero es ‘una forma de expresarse’ (‘expresión, frase’), por ejemplo, ‘de buena cepa’; el segundo, “discurso o racionamiento breve por lo común y dirigido por un superior a sus inferiores, secuaces o súbditos”. Sus sinónimos, ‘discurso, arenga, soflama (despectivo), perorata, razonamiento’. Viene del verbo latino ‘alloqui’ (‘hablar a alguien, dirigir la palabra, arengar’). Y ‘locución’ viene de ‘loqui’ (‘hablar, decir’). La lógica de las etimologías.

***

En castellano existe el verbo ‘elijar’, que tiene la siguiente acepción: “(Del latín ‘elixare’, cocer en agua). En farmacia, cocer una sustancia para extraer su jugo”. Por su pertenencia a la primera conjugación de los verbos regulares, la primera persona del singular del presente de subjuntivo es ‘elije’, por lo cual, y ésta es la razón de la explicación, el corrector automático del sistema no le enmendó el error a la columnista Blanca Mery Sánchez, que esto escribió: “Pasa a la acción: elije esta semana una actividad para incluir en la rutina…” (LA PATRIA, 12/3/2022). “…elige esta semana”, castizamente. Este verbo es irregular, se conjuga como ‘concebir’, y pertenece a la tercera clase de verbos irregulares de la clasificación de don Andrés Bello. Cambia la ‘e’ de la raíz por ‘i’ (conceb-ir, concib-o). Como ‘colegir’, ‘elegir’ cambia la ‘g’ por ‘jota’ cuando le sigue una vocal llena (elijo, elija). Dicho corrector no analiza, no raciocina.

***

La locución verbal ‘mandar a’ implica o supone un ‘encargo’ (‘comisión, pedido’) que debe llevar a cabo aquel al que se le encomienda, verbigracia, ‘lo mandó a desyerbar’, es decir, le ordenó que hiciera esa tarea. Por esta razón, cuando se dice ‘lo mandó a matar’ quiere decir que le encomendó un homicidio. Es frecuente oír o leer esa expresión incorrectamente, como en el escrito de la columnista Beatriz Chaves Echeverri en el que habla de su padre: “…que se le oía decir que no lo mandaba a matar por respeto a mi mamá” (LA PATRIA, 12/3/2022). Lo que se le oía a Renán Barco era que ‘no lo mandaba matar’, porque en este caso ‘mandar’ significa ‘expresar la voluntad de que se haga o ejecute algo’.