Todos tenemos muletillas o latiguillos, tanto en el lenguaje oral como en el escrito. Y de ello, generalmente, no nos damos cuenta. Por esto, cuando escribimos, tenemos que leer y releer, y volver a leer y a releer lo escrito, para evitar ‘las palabras o frases que repetimos con frecuencia, y de las que inconscientemente nos apropiamos’. En RCN, me cuenta uno de mis corresponsales, que sí oye radio, hay dos locutores que, cada dos o tres palabras, interrumpiendo el mensaje del momento, dicen, el uno "de alguna manera" (Indalecio Castellanos), y el otro, "a propósito" (Juan Pablo Latorre). Ellos, ¡claro!, no se ‘oyen’, y por esto no tienen consciencia de lo enojantes que son sus muletillas para quienes las tienen que oír. Tan insufrible o más que las anteriores, la del narrador de fútbol Carlos Alberto Morales de Caracol, “para que venga”, que tuve que soportar durante la transmisión de los partidos del pasado campeonato continental. Sin hablar de la insoportable y omnipresente locución ‘por parte de’, latiguillo de todos los que escriben y hablan castellano. Quienes la evitan no hacen número.

* * *

‘Blandón’, don Ernesto, además de apellido, es el “hacha de cera de un pabilo” y el “candelero grande en que se ponen estas hachas”. El señor Ernesto Quintero Gil, fiel colaborador de la sección La voz del lector de nuestro diario, escribió: “Lo sucedido en Villa Esperanza, es un blandón para un gobierno” (8/7/2019). Evidentemente, el corresponsal empleó el vocablo ‘blandón’ en lugar de ‘baldón’, que sí expresa la idea por él pretendida, a saber, la de ‘deshonra, mancha, estigma’. Dice El Diccionario que esta palabra viene del francés antiguo ‘bandon’, y éste del franco ‘bann’, mando, jurisdicción. Además, en la frase glosada sobra la coma, puesto que el verbo ‘es’ no puede separarse con ella de su sujeto, “lo sucedido en Villa Esperanza”. Esta norma debe aplicarla también en las tres oraciones cuyo sujeto es “un buen administrador”, separado por una coma entrometida de sus verbos ‘previene, señala’ y ‘corrige’ (“Un buen administrador previene”, etc.). Nota: ‘Hacha’, en las definiciones presentadas tiene el significado de “vela de cera, grande y gruesa, de forma por lo común de prisma cuadrangular y de cuatro pabilos”.

* * *

El primer significado que El Diccionario le da al verbo ‘cejar’ es el de “retroceder, andar hacia atrás, ciar”. El segundo, el que aquí nos interesa, es el de “ceder o desistir”, que se emplea especialmente en oraciones negativas, verbigracia, ‘el reconocido criminal no ceja en su empeño de burlarse de la justicia’. Esta introducción, para comentar la siguiente frase de El Tiempo, en la que el editorialista emplea irreflexivamente el verbo definido: “A causa de los repudiables ataques sexuales contra menores, que por desgracia no cejan en el país…” (9/7/2019). Irreflexivamente, porque el agente de este verbo no puede ser una cosa –en este caso, “los ataque sexuales” –. Son su sujeto únicamente los seres racionales –aunque, a veces, no lo sean tanto–, las personas. Si su redactor hubiera cambiado la ‘jota’ por la ‘ese’, habría dado en el blanco. Con seguridad.

* * *

Una sola letra puede cambiar por completo el significado de una palabra. Prueba de esto, la siguiente oración del columnista Mauricio Vega Lemus: “La planeación consiente de nuestro territorio es sin duda una herramienta esencial…” (LA PATRIA, 8/7/2019). ‘Consiente’, señor, es la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo ‘consentir’ (‘él consiente, ella consiente’), por lo cual nada tiene que hacer ahí. ‘Consciente’, el adjetivo que sí califica al sustantivo ‘planeación’, indica que ésta se hace cuidadosamente, con el conocimiento requerido. Con frecuencia, la letra de que hablo se nos queda involuntariamente en el teclado. De aquí, la importancia de ‘hacer borrador’.