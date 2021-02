Miedo al dequeísmo, redacción, desvarar, leísmo

La omisión de la preposición ‘de’ antes de la partícula ‘que’ por miedo al dequeísmo convierte esa partícula en pronombre relativo, evidentemente fuera de lugar en esa oración, porque la preposición es necesaria para configurar la locución conjuntiva ‘de que’. Muestra clara de esto se puede apreciar en la siguiente oración: “Decir la verdad requiere valor, astucia, coraje y comprensión absoluta que hemos obrado bajo el cielo de la transparencia” (LA PATRIA, Juan Álvaro Montoya, 1/21/2021). Y ésta de El Fraile: “Lo primero y más significativo de todo es que se reafirmó el hecho que la actividad principal y quizá la única que verdaderamente importa a la ciudadanía de su Feria son los Toros” (LA PATRIA, 24/1/29021). No decimos ‘la comprensión absoluta esto’, sino ‘la comprensión absoluta de esto’; ni ‘reafirmó el hecho esto’, sino ‘reafirmo el hecho de esto’. De aquí se deduce la necesidad de la preposición ‘de’ antes de la conjunción ‘que’. El ‘dequeísmo’ sólo se configura con los ‘verbos enunciativos’, como ‘decir, afirmar, anunciar, jurar, proponer’, por ejemplo, ‘dijo que vendría el sábado’ (no, ‘dijo de que…’).

***

¿Releería la conclusión de un editorial de El Tiempo (‘Percepción de mamá’, 22/1/2021) su redactor? Dice así: “Pero la más significativa de estas lecciones es la tenacidad de una madre que jamás renunció a que su hija fuera una NN más”. Si la hubiese leído más de una vez como lo hice yo, se habría dado cuenta de que había expresado lo contrario de lo que quería manifestar, a saber, que ‘siempre fue voluntad de la progenitora que su hija fuera una NN más’. Y ésta no fue su intención, obviamente. Si hubiese cambiado el verbo ‘renunció’ por ‘aceptó’ (“…jamás aceptó que su hija fuera una NN más”), habría dado en el clavo; o si hubiese incluido el adverbio de negación ‘no’ (“…jamás renunció a que su hija NO fuera una NN más”), habría dado en la diana. ¿Estaré equivocado? Si lo estoy, ya es hora de liar bártulos, apagar la luz y abandonar el rancho.

***

Titular de pantalla del canal de televisión RCN: “Mujeres que desbaran” (Noticias de la noche, 24/1/2021). El error ortográfico es tan evidente, que ni necesidad hay de señalarlo. Pero me sirve para hablar del verbo ‘desvarar’, empleado todos los días y a todas horas: ‘le desvaró el carro’, ‘con esos centavitos me desvaro’. El verbo está compuesto por el prefijo ‘des-’ –negación o inversión del significado del verbo al que se une– y ‘varar’, verbo que tiene las siguientes acepciones: “Echar al agua algún navío después de fabricado. // 2. Encallar la embarcación en la arena, en las peñas o en la costa. // 3. Metafóricamente, estar parado o detenido algún negocio o dependencia”). ‘Desvarar’, entonces, tiene relación con los dos últimos significados, pues quiere decir “poner a flote la nave que estaba varada” y “poner a marchar todo aquello que por cualquier circunstancia estaba detenido o sin poder funcionar”, como un automóvil, una bicicleta, un aparato cualquiera o a un paisano desempleado.

***

Como lo he anotado en apuntaciones anteriores, el ‘leísmo’ era corriente en los clásicos españoles. Y es frecuente en España. No tanto entre nosotros. En la siguiente muestra, el pronombre ‘le’ (dativo) está empleado dos veces en lugar del acusativo singular femenino ‘la’, porque se refiere a ‘persona’: “Y como si esto fuera poco, nada le satisface, su prepotencia, orgullo, soberbia, le llevan a mirar con desdén y hasta desprecio, a las personas que le rodean” (LA PATRIA, Fanny Bernal, 24/1/2021). En esta oración, la primera vez está bien empleado, porque ahí es complemento indirecto –dativo– (“nada le satisface a ella”), no en las otras dos, en las que debe ser sustituido por ‘la’ (“la llevan a mirar” y “que la rodean”), porque ahí es complemento directo o acusativo. Es la gramática. Además, ‘desdén’ y ‘desprecio’, puede decirse, son palabras ciento por ciento sinónimas.