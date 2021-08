Mayoría, ático, eficaz, una columna, arrear

Según un radioyente, en Caracol un reportero habló de “la mayoría del agua” (24/7/2021). Y no fue ésta la única vez, me asegura. ‘Mayoría’, en una de sus acepciones, es un sustantivo que se refiere, no a masa, sino a número: “La mayor parte de un número o de una serie de cosas que se expresa”, por ejemplo, ‘la mayoría de los colombianos no vota’. El reportero aludido debió, por tanto, decir “la mayor cantidad del agua…”. Nota: Con ‘mayoría’, por ser intrínsecamente plural, y cuando hace las veces de sujeto de la oración con complemento, su verbo puede concordar en singular –‘no vota’, en el ejemplo dado– o en plural –‘no votan’–, construcción más extendida. Sin complemento, en singular: ‘La mayoría escoge’.

El veterano y respetado columnista de El Tiempo Víctor Manuel Ruiz escribió: “…el magnicidio de Gaitán, espantoso crimen que conmovió a un testigo ático…” (26/7/2021). No sé si él sabrá qué es un ‘testigo ‘ático’. Yo no. En septiembre de 2017 terminé mi disquisición sobre este mismo tema de la siguiente manera: “Hay muchas clases de testigos, ‘de cargo’, ‘de descargo’, ‘de Jehová’, ‘ocular’, ‘de oídas’, ‘presencial’, ‘de vista’, pero ‘ático’, lo ignoro. Me quedé, pues, con las ganas de saber qué clase de testigo fue el señor Galindo del buen comportamiento del público en las recién celebradas Ferias de Manizales”. Sé de escritores ‘áticos’, aquellos que practican el ‘aticismo’ (“delicadeza, elegancia que caracteriza a los escritores y oradores atenienses de la edad clásica”), y, por extensión, los que escriben de esa manera. Esto, porque ‘ático-a’ es el natural del Ática o de Atenas. ‘Ático’, sustantivo, es el “último piso de un edificio, más bajo de techo que los inferiores, generalmente retranqueado y del que forma parte, a veces, una azotea”. Sigo, pues, sin saber qué es un ‘testigo ático’.

Siempre leo con interés los artículos de Simón Gaviria Muñoz en LA PATRIA, generalmente aceptablemente escritos. No obstante, el del 27 de julio es descuidado, como lo anota con razón un corresponsal, cuya firma es ‘Analista’. La primera frase es ésta: “Con un poco más de 5 meses de vacunación, acariciamos el 30% de colombianos puyados”. ‘Inyectados, inoculados, vacunados’, no ‘puyados’. La ‘puya’ es una de las plantas bromeliáceas. Es también, y esto quizás confundió al columnista, la “punta acerada que tienen las varas o garrochas de los picadores y vaqueros, con la cual estimulan o castigan a las reses”. De aquí, el ‘puyazo’, la herida producida por la puya. ‘Puyar’, además de su significado lógico, significa también ‘estimular’. Más adelante escribe: “En EEUU los casos se duplicaron en julio, con el agravante que es más eficaz afectando los jóvenes”. Castizamente, así: “…con el agravante de que afecta más a los jóvenes”. El corresponsal considera inapropiado el adjetivo ‘eficaz’ para calificar el virus que azota a la humanidad. Generalmente, con ‘eficaz’ calificamos todo aquello que tiene efectos positivos. Pero este adjetivo se aplica a todo lo que produce el efecto esperado o deseado, bueno o malo: un remedio es ‘eficaz’ si cura, y un veneno lo es si mata. Finalmente, el señor Gaviria escribe: “El agotamiento de medidas nos está sobre relajando, no requiriendo máscaras e inclusive no exigiendo prueba negativa a viajeros”. ‘Sobrerrelajando’, si aceptamos esta palabra compuesta, pues el prefijo debe ir pegado a la palabra que acompaña, y el dígrafo ‘erre’ debe escribirse como es, pues va entre dos vocales. Y los gerundios ‘requiriendo’ y ‘exigiendo’, mal empleados, deben cambiarse, por ejemplo, por el infinitivo, así: “…al no requerir máscaras… al no exigir pruebas…”.

El original columnista de El Tiempo Adolfo Zableh Durán garrapateó: “…trancones interminables y vehículos que más que medios de transporte parecen vagones para arrear vacas” (31/7/2021). Los vagones no ‘arrean’ vacas, a no ser que vayan detrás de ellas… ‘Arrear’ es “estimular a las bestias para que echen a andar, para que sigan caminando o para que aviven el paso”. Y los ‘vagones’ sirven para ‘transportar’. No son ‘arrieros’.