Mantener-mantenerse, a nivel de, fauces

La sección Supimos que… de LA PATRIA dice que el señor Jairo Arenas Ruiz, de 83 años, considerado como uno de los concejales más antiguos de Colombia, “mantiene en la calle” (15/4/2020). Leída esta frase, la pregunta obvia es ¿qué mantiene en la calle? Y es obvia, porque el verbo ‘mantener’ es transitivo, es decir, pide un complemento directo o acusativo, por ejemplo, ‘los terroristas de las Farc mantuvieron a Ingrid Betancur secuestrada durante seis años’, oración en la que ‘Ingrid Betancur’ es el complemento directo. Sin embargo, el mismo verbo puede ser también pronominal, ‘mantenerse’, naturaleza con la que debió emplearse en la frase glosada, así: “se mantiene en la calle”. Es un error muy común del que, ¡cómo no!, ya había hablado en un par de oportunidades. Por lo leído y oído, inútilmente.

***

De la siguiente manera escribieron en El Tiempo el doctor Alfonso Gómez Méndez y el editorialista, respectivamente y el mismo día: “…la distribución de poder a nivel de las altas cortes, reflejada en…” (15/4/2020). “…y la atención a nivel domiciliario…”. Cuando hablábamos y redactábamos en castellano, lo hacíamos de este modo: “…la distribución de poder en las altas corte…” y “…la atención domiciliaria”. Dicen que la peste del COVID-19 desaparecerá, pero la del ‘a nivel de’, nunca, que cuando noramala llegó, llegó para quedarse.

***

Últimamente he insistido sobre la precisión conceptual en el uso de los términos que conforman la oración gramatical. Aunque no me parece muy afortunada la figura que emplea el presbítero Efraín Castaño al atribuirle ‘fauces’ a la peste que nos agobia, el verbo para aplicarla no puede ser ‘extender’, sino tal vez ‘abrir’, pues con ‘fauces’ –palabra que no tiene singular– se designa la “parte posterior de la boca de los mamíferos y otros animales, que es el paso de ella a la faringe” (M. Moliner), y ésa no se puede ‘extender’. Corrientemente, señala la misma fuente, sólo se aplica a animales grandes y feroces. El columnista escribió: “Frente a esta difícil situación del covid-19 que extiende sus fauces sembrando dolor…” (LA PATRIA, 15/4/2020). El vocablo puede usarse también figuradamente, verbigracia, ‘caer en las fauces del coronavirus puede ser mortal’. El término fue tomado directamente del latín ‘fauces-ium’ (‘guargüero, fauces; garganta; ‘cráter´, y figuradamente, ‘voracidad’). No me cansaré de decir que el uso de los diccionarios es, para mí, una obligación de quienes tienen como profesión o entretenimiento escribir.

***

Parece que la siguiente frase no fue tamizada por El Tiempo: “Qué hacemos nosotros si no defendernos su pena de sucumbir bajo un comercio…” (Diego Marulanda Gómez, 15/4/2020). Si lo hubiese sido, habría salido a las calles así: “Qué hacemos nosotros sino defendernos so pena de sucumbir…”. Primero, no se deben confundir la locución condicional negativa ‘si no’, fuera de lugar en esa frase, y la conjunción adversativa ‘sino’, la que ella pide. Segundo, y esto es de Perogrullo, no es ‘su pena de’, sino ‘so pena de’, que el diccionario de M. Moliner explica así: “Frase de sentido hipotético negativo con que se expresa que la única solución posible para remediar cierta dificultad enunciada antes es lo que expresa a continuación”. ¿No hay ya ‘correctores de pruebas’ en los diarios?

***

De Naciones Unidas, 14 abril (EFE), un ejemplo de dequeísmo: “La ONU advirtió este martes de que el coronavirus está teniendo ya un impacto en la implementación de la paz en Colombia…”. Como expliqué hace poco, el ‘dequeísmo’ se configura cuando se antepone la preposición ‘de’ a la conjunción ‘que’, enlace de un verbo enunciativo con la oración subordinada, por ejemplo, ‘dijo de que no quería obedecer’. En la muestra glosada, “….advirtió (…) de que el coronavirus…”. Castizamente, ‘dijo que no quería obedecer’ y

“…advirtió que el coronavirus…”. ¿Valdrá la pena seguir martillando en esta herradura?