Mantén-mantente, locución redundante, prefijos, posesivos

“Mantén siempre informado” dice la publicidad de LA PATRIA (“Cien años de verdad”). ¿A quién? Es la pregunta obligada, porque, como es una orden, pide necesariamente un complemento: ‘mantén siempre informado al lector’. A la señora Elsie Duque de Ramírez, mi fuente, le parece que debe ser ‘mantente’. Sin ninguna duda, porque el enclítico ‘te’ (pronombre) es el complemento directo. ‘Mantén’ es el imperativo singular de segunda persona de ‘mantener’, verbo que muchos paisanos emplean mal cuando dicen, por ejemplo, que ‘fulano de tal mantiene por los lados de la galería’, pues en esta construcción es pronominal, por lo que debe decirse ‘se mantiene’. De vuelta al imperativo, y no sólo al de ‘mantener’, cuando su complemento directo es un pronombre personal, éste siempre es enclítico (se liga con el vocablo precedente): ‘mantenme, mantente, mantenlo, mantennos, manteneos, mantenlos’. Como dato curioso, y entre paréntesis, en mis lecturas de los clásicos castellanos encontré un par de ejemplos de este tenor: ‘buscadlo y lo matad’, raro, porque, además, esos escritores usaban los enclíticos más frecuentemente que nosotros. El verbo ‘mantener’ se conjuga, es obvio, como ‘tener’, por lo cual el modo imperativo es éste: ‘mantén’ (tú), ‘mantenga’ (él, ella, usted), ‘mantened’ (vosotros-as) y ‘mantengan’ (ellos, ellas, ustedes).

***

En su lectura del libro “Lecciones preliminares de filosofía” de Miguel García Morente, el señor Jairo Patiño encontró la siguiente frase: “Pero el error de Kant, como el error del idealismo en general, es creer que el objeto no es objeto más que en tanto en cuanto ingresa en la relación de conocimiento” (Editorial Diana, México, 1954, página 356). “…en tanto en cuanto” es obviamente redundante, pues sobra una de las dos expresiones. La segunda, ‘en cuanto’, podría conservarse, porque significa ‘inmediatamente después de algo’, por ejemplo, ‘salí en cuanto almorcé’, o ‘como’, verbigracia, ‘el hombre, en cuanto ser humano, es racional’. La primera, ‘en tanto’, quiere decir ‘mientras’, difícilmente aplicable en el texto citado. Según mi criterio, estas expresiones generalmente son empleadas a la topa tolondra. El señor García Morente habría evitado esa redundancia si hubiese echado mano del adverbio ‘cuando’, de este modo: “…que el objeto no es objeto sino cuando ingresa…”. Creo.

***

Una cosa es ‘hablar sobre la saturación de algo’ y otra, muy diferente, ‘comentar la sobresaturación de alguna cosa’: en el primer ejemplo, ‘sobre’ es preposición; en el segundo, prefijo. Un titular de Eje 21 dice: “Sobre saturación del terreno provocó la tragedia invernal en Pereira” (10/2/2022). “Sobresaturación del terreno…”, castizamente, porque esta palabra se compone del prefijo ‘sobre-’ y del sustantivo ‘saturación’. En este caso, ese prefijo indica ‘intensificación de lo que el término significa’, a saber, de ‘saturación’. Los prefijos, siempre, sin ninguna excepción, deben ir pegados de la palabra a la que se anteponen. Últimamente he notado la tendencia a escribir los prefijos separados de su sustantivo, quizás porque, como lo he asentado en notas anteriores, el corrector automático del sistema los enmienda cuando se escriben correctamente, por ejemplo, ‘miniescuela’, y sugiere erradamente ‘mini escuela’. Este fenómeno se debe a que no todas las palabras así formadas, castizamente sin duda, se encuentran en el diccionario de la Academia de la Lengua, y ese sistema no tiene por qué saber analizar.

***

‘Mío-a, tuyo-a, suyo-a; nuestro-a, vuestro-a, suyo-a’ son pronombres posesivos que no pueden hacer el oficio de complementos circunstanciales, como el que le dio el columnista Camilo Vallejo a ‘tuyo’ en esta oración: “Eso sí, si rompes esa regla, los otros encuentran cómo sobrevivir encima tuyo” (LA PATRIA, 7/2/2022). Lo correcto es “encima de ti”. Como pronombres, se emplean para ‘reemplazar el sustantivo al que se refieren: ‘Éste es mi libro, y ése, el tuyo’; ‘aquella casa es la de Pedro, y ésta, la nuestra’. Si se pudiese decir ‘encima tuyo’, podría también decirse ‘sobre tuyo’. Estos complementos se forman con los pronombres personales, así: ‘encima de ti’, ‘sobre mí, ‘dentro de nosotros’… más ejemplos, en el etcétera.