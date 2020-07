Magnánimo-a, enfusilado, enseñar, previo

El adjetivo ‘magnánimo-a’ viene del latín ‘magnanimus’ (de ‘magnus’-grande y ‘animus’-espíritu, alma, ánimo) y con él se califica a quien tiene ‘magnanimidad’ (“grandeza y elevación de ánimo”). Sus sinónimos, para comprenderlo mejor, son ‘altruista, filántropo, generoso, noble, hidalgo, caballeroso, caritativo, pródigo, humanitario’. Sus antónimos, para apreciarlo aún más, son ‘tacaño, mezquino, bajo, vil, ruin, envidioso’. De acuerdo con esto, es un adjetivo que se aplica única y exclusivamente a los seres humanos. El coronel Pedro Javier Rojas Guevara, aludiendo al calificativo de ‘héroes’ que se les da a algunos soldados y policías que han sacrificado su integridad física y hasta su vida por el bien de sus compatriotas, dice: “Por ello, no todos los uniformados merecemos ese magnánimo calificativo” (El Tiempo, 16/7/2020). Adjetivos más apropiados para calificar ese renombre pueden ser ‘honroso, insigne, sobresaliente, distinguido’ y, ¡cómo no!, ‘merecido’.

* * *

‘Armados de fusil’ es -no, tiene que ser- el significado que algún ‘genio’ de las comunicaciones le dio al adjetivo que inventó, ‘enfusilado’. ¡Qué maravilla! Esto escribió: “Nuevas imágenes divulgadas por la cadena de televisión de Cabo Verde TCV lo muestran (a Álex Saab) custodiado por al menos 8 hombres enfusilados de la Policía…” (El Tiempo, Unidad investigativa, 16/7/2020). Maravilla, no, absurdo, porque el ‘fusil’, me parece, es un arma de fuego, que uno no se puede poner como una camisola, por ejemplo. Ello es que, en este caso, en los verbos que se forman con el prefijo ‘en-’, éste tiene el significado de ‘dentro de’, verbigracia, ‘una mano enguantada’ quiere decir ‘una mano dentro de un guante’. Es, pues, imposible que un policía esté ‘dentro de un fusil’. ¡Ni liliputiense que fuera!

* * *

El verbo ‘enseñar’ es transitivo, por lo que no pide preposición alguna, a no ser la ‘a’ cuando su complemento directo es un infinitivo, por ejemplo, ‘le enseñó a leer’; no, cuando es un sustantivo, verbigracia, ‘enseña matemáticas’. El columnista de LA PATRIA Juan Álvaro Montoya escribió: “Mi padre me enseñó sobre el valor del estudio y los réditos que este representa” (16/7/2020). En esta oración está de más la preposición ‘sobre’: “…me enseñó el valor del estudio…”. Nota: el adverbio de modo ‘cómo’ le sirve a veces de complemento, por ejemplo, ‘me enseñó cómo sudar arroz’. En este caso, es claro, ese adverbio reemplaza la locución ‘la manera de’ o ‘el modo de’. Lo mismo se puede decir de los adverbios ‘cuándo’ (tiempo) y ‘dónde’ (lugar) y de pronombres relativos, como ‘cuál’, ‘cuanto’, ‘qué’, etc.

* * *

¡Cuánto valen unas comas! De la siguiente manera redactó el columnista Guillermo Orlando Sierra: “Muchos tienen su propia burbuja y la verdad me parece comprensible…” (LA PATRIA, 17/7/2020). Así como está redactada la frase, con ella su autor expresó que “la verdad me parece comprensible”, lo que no fue su intención, supongo. Le habría sonado la flauta si hubiese redactado así: “Muchos tienen su propia burbuja y, la verdad, me parece comprensible…”. En esta oración, ‘la verdad’ es una locución incidental, es decir, que corta la oración gramatical, en esta oportunidad, para darle énfasis a lo que quiere manifestar. Estas locuciones o frases incidentales se pueden suprimir y no afectan la idea del escritor: se usan para enfatizar, explicar o puntualizar la idea que se quiere exponer. O para curarse en salud. Son recursos importantes de la redacción. A propósito de la empleada por el columnista, muy común por cierto, me parecen más expresivas y literarias las siguientes: ‘Valga la verdad’, ‘la verdad sea dicha’ o ‘en honor a la verdad’.

* * *

Lo dicho: los malos ejemplos son los que cunden. Si no me creen, lean esto de nadie menos que del veteranísimo abogado, político y columnista Alfonso Gómez Méndez: “Tampoco almuerzo del Presidente con sus ministros (…), previo a su salida para llegar al Capitolio…” (El Tiempo, 2/7/2020). “Antes de su salida…”, señor. ¡Por favor!